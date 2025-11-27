Entretenimento

Irmãos Grimm: Fábulas que atravessam séculos

O universo infantil é repleto de fábulas, que divertem e encantam as crianças e fazem parte de sua formação. Várias delas são assinadas pelos irmãos Grimm. Veja a história dessa dupla incrível.

Por Flipar
Criação de Hermann Blow - Wikimédia Commons

Jacob e Wilhelm nasceram no Condado de Hesse-Kassel, na Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente. E seguiram juntos os mesmos passos.Em meio às transformações sociais e políticas numa época de guerras napoleônicas, eles usaram o folclore e a tradição oral locais para exaltar a cultura nacional.

Reprodução do site nationalgeographicbrasil.com/cultura

Estudaram contos transmitidos de geração em geração, compilaram o material e criaram aventuras que até hoje fazem parte do universo infantil.O Livro de Contos de Fadas para Crianças e para a Casa, publicado em 1812, foi declarado Patrimônio pela UNESCO. O original está no museu GrimmWelt, em Kassel. Os irmãos Grimm publicaram 525 histórias.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Embora não tenham inventado o fio condutor das fábulas, eles tiveram o mérito de organizar essas histórias e difundi-las de tal maneira que se espalharam pelo mundo, traduzidas em 140 idiomas.

Reprodução do site https://opiniaobomvaleapena.com.br/livros/juvenil

Fábulas que se perpetuaram em versões que inspiraram artes plásticas, desenhos animados, filmes, games, encenações teatrais. Veja alguns desses contos populares.

Henry Meynell Rheam - Wikiimédia Commons

Branca de Neve - O conto - originário da tradição oral alemã - foi compilado pelos irmãos Grimm e publicado entre 1817 e 1822, num livro que reunia várias fábulas. Contava a história da jovem invejada pela madrasta, uma bruxa que tenta matá-la.

Reprodução do site arquitetagiovanna.wordpress.com

Em 1937, o desenho 'Branca de Neve e os Sete Anões' foi lançado e alcançou grande sucesso, baseado no conto dos Grimm. Foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney. E abriu caminho para outros desenhos que se tornariam clássicos.

Reprodução do site desmanipulador.blogspot.com

Cinderela - Os Irmãos Grimm se basearam na fábula italiana 'A Gata Borralheira'. O escritor francês Charles Perrault, em 1697, já havia publicado uma versão que tornou-se bastante conhecida. Mas os Grimm decidiram fazer outra, substituindo a fada madrinha por pombos que ajudam Cinderela.

Carl Offterdinger - Wikimédia Commons

O desenho animado 'Cinderela', de Walt Disney, foi lançado em 1950 e dá crédito a todos: Perrault e Grimm. Uma jovem invejada pelas primas vive uma noite mágica (mas só até meia-noite) e, ao perder um sapato, acaba deixando a pista necessária para ser reencontrada pelo príncipe.

Reprodução do site awebic.com/

Chapeuzinho Vermelho - Conto de fadas que remonta a tradições do século X. Foi publicado por Charles Perrault e depois ganhou uma versão (mais conhecida) dos Irmãos Grimm. Mostra a menina que usava um gorro vermelho e vivia com a avó. Um lobo assume o lugar da idosa para tentar devorar a criança.

Reprodução do site culturagenial.com/conto-chapeuzinho-vermelho

A figura mítica do Lobo Mau é recorrente em fábulas folclóricas desde a Grécia Antiga. O primeiro curta-metragem de animação da Disney sobre esse conto é de 1934. Outras produções, de vários estúdios, já foram feitas sobre essa história que nunca envelhece e que inclui os Três Porquinhos.

Youtube/ Os Amiguinhos

João e Maria - Conto de fadas de tradição oral que foi coletado pelos irmãos Grimm e publicado em 1812. Mostra a história de dois irmãos pobres, filhos de um lenhador, que acabam sendo aprisionados numa casa na floresta por uma bruxa má.

Reprodução do site aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem

A história de João e Maria já virou desenho, filme, e chegou a inspirar até uma produção de terror. Poucos sabem, mas o cineasta Tim Burton, hoje renomado, dirigiu um curta-metragem baseado nesse conto quando tinha 24 anos e trabalhava como animador na Disney.

Reprodução do site soumamae.com.br

Rapunzel - Publicado em 1815, se inspirou no conto 'Persinette', escrito por Charlotte-Rose de Caumont de La Force em 1698. Mostra uma jovem de longos cabelos dourados, aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa

Reprodução do site http://inspira-te17.blogspot.com/

Rapunzel é retratada na animação 'Enrolados', da Disney, produzida em 2010. Assim como outros personagens, ela também aparece nos parques temáticos da Disney.

Reprodução do site entretetizel.com.br/ Reprodução

Bela Adormecida - O conto publicado em 1812 narra a maldição jogada sobre uma princesa pela bruxa Malévola: 'No seu 15º aniversário, espetará o dedo num fuso de roca e morrerá'. Em vez de morrer, ela caiu em sono profundo e dependia de um beijo de amor para acordar.

Reprodução do site baudashistoriasepoemas.blogspot.com/

Bela Adormecida - Em 1959, a história da princesa amaldiçoada virou desenho da Disney. Em 2014, Angelina Jolie estrelou 'Malévola', filme que conta a história da Bela Adormecida por uma ótica diferente, em que a bruxa é protagonista.

Reprodução do Site blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post Reprodução de vídeo

A Casa dos Irmãos Grimm, em Steinau (Alemanha), é um museu que abriga uma coleção de mais de 200 manuscritos, além de retratos da família e artefatos usados no dia a dia. Os móveis são réplicas dos usados pela família, mas objetos realmente utilizados pelos Grimm ficam numa sala.

Museum 'Brüder Grimm Haus' - Wikimédia Commons

Em Hanau (Alemanha), cidade onde os irmãos Grimm nasceram, a casa deles foi destruída na guerra. Mas uma estátua de bronze da dupla - inaugurada em 1896 - fica na Praça do Mercado. E é ali que começa uma simpática atração turística: a Rota dos Contos de Fadas.

Reprodução do site Pixabay

A Rota dos Contos de Fadas tem 600 km desde Hanau, onde eles nasceram, atÃ© Bremen, passando por vÃ¡rias cidades, onde hÃ¡ atraÃ§Ãµes como museus e encenaÃ§Ãµes de contos. Entre eles, 'O Flautista de Hamelin'..

reproduÃ§Ã£o descobrindoalemanha.com.br

O conto folclÃ³rico, reescrito pelos Grimm, Ã© baseado num episÃ³dio incomum que aconteceu em 26/06/1284 em Hamilin, quando a cidade estava infestada por ratos. No conto, um flautista consegue encantÃ¡-los com uma mÃºsica mÃ¡gica e eles vÃ£o embora. Mas o prefeito nÃ£o paga pelo serviÃ§o, alegando falta de prova da magia. Dias depois, o flautista faz o mesmo com as crianÃ§as.

DomÃ­nio pÃºblico

A cidade de Hamilin, então, passa anos sem ratos e sem crianças. O conto é encenado em praça pública como atração turística da cidade.

reprodução dw.com/pt

