Irmãos Grimm: Fábulas que atravessam séculos

O conto folclÃ³rico, reescrito pelos Grimm, Ã© baseado num episÃ³dio incomum que aconteceu em 26/06/1284 em Hamilin, quando a cidade estava infestada por ratos. No conto, um flautista consegue encantÃ¡-los com uma mÃºsica mÃ¡gica e eles vÃ£o embora. Mas o prefeito nÃ£o paga pelo serviÃ§o, alegando falta de prova da magia. Dias depois, o flautista faz o mesmo com as crianÃ§as.