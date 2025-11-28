Animais que fazem casulos: tipos e funções na natureza

Bicho-da-Seda (Bombyx mori) - A lagarta secreta fios de seda e forma um casulo para a fase de pupa. Esse casulo é usado na produção comercial de seda. Ele protege o inseto enquanto ele se transforma em mariposa.
O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses.
Mariposa Atlas (Attacus atlas) - Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo.
A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses
Taturana (Lonomia obliqua) - Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada.
É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana.
Borboleta Monarca (Danaus plexippus) - Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltório rígido protege contra predadores e intempéries. Após dias, a borboleta emerge pronta para voar.
É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses.
Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) - Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão.
Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano.
Bicho-pau (Clonopsis gallica) - Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos.
O bicho-pau é um inseto mimético que imita galhos para se camuflar. Vive em florestas e matas tropicais ao redor do mundo. Pode viver de 1 a 3 anos.
É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos
Peixe-Ánabas (Anabas testudineus) - Constrói casulos de muco para sobreviver fora d’água por curtos períodos. Isso ajuda na retenção de umidade enquanto se desloca em terra. Essa habilidade é útil para buscar novos habitats.
É um peixe que pode respirar ar e se mover em solo úmido. Habita pântanos e rios na Ásia tropical. Sua expectativa de vida é de até 10 anos.
Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) - Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses.
É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas.
Abelha-Corta-Folha (Megachile spp.) - Constrói casulos de folhas cortadas para suas larvas. Esses casulos protegem os filhotes até que se desenvolvam. Cada casulo contém alimento para o crescimento da larva.
São abelhas solitárias que polinizam flores. Vivem em ambientes variados, como campos e jardins. Sua expectativa de vida é de poucos meses.
Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) - Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos.
É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos.