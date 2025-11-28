Fundada há nove décadas, Varig marcou a aviação comercial do Brasil; conheça sua história

A dÃ©cada de 1990 marcou o inÃ­cio do declÃ­nio da empresa, envolta em dÃ­vidas e crises. Em 2005, a companhia entrou em recuperaÃ§Ã£o judicial e, no ano seguinte, foi separada em duas empresas, uma vendida e absorvida pela Gol e outra para a Volo Brasil. Em 20 de agosto de 2010, foi decretada a falÃªncia da Varig.