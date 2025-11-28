Ilha remota no meio do Atlântico Norte tem população de cavalos selvagens com habilidades ‘únicas’

Trata-se da Ilha Sable, território de apenas 34 km², com cerca de 42 km de comprimento por 1,5 km de largura.
Lá, mais desses 400 animais vivem totalmente livres, enfrentando tempestades, invernos rigorosos e escassez de recursos.
Embora lendas afirmem que eles chegaram à ilha após naufrágios, registros confirmam que foram introduzidos em 1737 por colonizadores.
A ilha é famosa por sua forma de lua crescente e por ser um dos maiores cemitérios de navios do mundo devido aos frequentes naufrágios em suas águas.
Com o passar do tempo, esses cavalos formaram bandos e desenvolveram técnicas de sobrevivência extraordinárias para conseguir sobreviver nesse ambiente único.
Eles quase desapareceram no século 20 devido à captura para venda e abate, até que, em 1960, os cavalos passaram a ser protegidos pela lei canadense.
Desde então, a legislação garante que a manada nunca seja manejada ou alimentada.
Os cavalos selvagens passaram então a ser reconhecidos como símbolo da Nova Escócia.
Entre as décadas de 1980 e 2000, estudos não invasivos e análises genéticas mostraram que os cavalos da Ilha Sable formam uma população distinta de outras raças canadenses devido ao isolamento prolongado.
A manada, que tem entre 400 e 550 indivÃduos, exibe caracterÃsticas adaptadas ao ambiente severo: pelagem escura, crina longa e marcha natural.
Esses cavalos também são conhecidos por serem compactos e costumam medir em média 1,37 metro de altura.
Sua dieta é baseada principalmente em grama-da-praia, algumas algas trazidas pelas ondas e, ocasionalmente, água do mar para repor sais minerais.
Para obter água doce, eles desenvolveram a habilidade rara de cavar poços na areia.
Durante o inverno, migram para o interior da ilha em busca de abrigo, dependendo das reservas de gordura acumuladas nos dias de calor.
Sem predadores, muitos cavalos idosos acabam morrendo por inanição devido ao desgaste dentário.
Além dos cavalos, vale mencionar que a ilha abriga enormes colônias de focas-cinzentas, responsáveis por uma das maiores populações da espécie no mundo.