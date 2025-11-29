Conheça Tiago Scheuer, novo âncora do ‘Hora Um’ da TV Globo

“A ficha ainda está caindo […] Assumir a apresentação do Hora 1 é, com certeza, o maior desafio da minha carreira até hoje. A responsabilidade de acordar os brasileiros com as primeiras notícias do Brasil e do mundo será do tamanho desse país”, frisou o jornalista na época do anúncio.
“Uma casa que já visito há dez anos, sempre participando com informações da Previsão do Tempo. Mas, em dois meses, esta mesma casa será ainda mais especial para mim”, disse na ocasião.
Natural do Norte de Santa Catarina, Tiago Scheuer nasceu no dia 16 de maio de 1983 e é formado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), onde estudou entre 2001 e 2005.
Iniciou a carreira como gerente de promoções da Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú. Em seguida, atuou como repórter esportivo na Rede Record entre 2006 e 2008.
Em 2010, o jornalista catarinense se mudou para a Alemanha, onde trabalhou como correspondente no canal Deutsche Welle.
No retorno ao Brasil, Tiago foi repórter da afiliada da Globo em Blumenau, a RBS TV. Nesta mesma época, criou o canal 'Viajão', dedicado a dicas e experiências turísticas.
Em maio de 2011, Tiago Scheuer foi oficialmente contratado pela TV Globo e teve que se mudar para São Paulo.
Na emissora carioca, ajudou na reportagem de grandes telejornais como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Bom Dia São Paulo e o próprio Jornal Nacional.
Com a transferência de Tiago Scheuer para o Hora 1, a Globo definiu Marcelo Pereira como o novo companheiro de Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo.
Tiago já estava acostumado a acordar na madrugada, mas o Hora1 é ainda mais cedo. Vai ao ar de segunda a sexta, das 4h às 6h da manhã (horário de Brasília), antecedendo justamente os jornais locais que se chamam Bom Dia. No caso dele, o Bom Dia São Paulo.
Com quase 442 mil seguidores no Instagram, Tiago mostra nas redes sociais seu lado bem-humorado e se autointitula 'Estagiário de São Pedro' por falar sobre as previsões do tempo.
Em sua rede social, Tiago compartilha bastidores do jornalismo, reflexões, viagens, culinária e momentos pessoais ao lado de seu cachorro, o Farofa.
Em 2024, Scheuer virou notícia ao revelar que foi diagnosticado com herpes-zóster, uma reativação do vírus da catapora.
Ele compartilhou a experiência como um alerta ao mostrar que a doença pode atingir adultos jovens, sobretudo em momentos de estresse.
Por fim, tem perfil discreto nas redes sociais, mantendo o foco no trabalho jornalístico e também nas fotos incríveis das suas viagens.