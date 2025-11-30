Atenção com animais que podem causar reação alérgica

VESPA - Uma ferroada desse inseto pode causar diversos problemas, como dor, ardência, vermelhidão e coceira. Em pessoas alérgicas podem ocorrer hipotensão (queda de pressão), vômitos, rouquidão, dificuldade respiratória, inchaço, desorientação e perda da consciência.
Em julho de 2023,, o produtor de vídeos de pescaria esportiva Felipe Paker foi atacado por vespas e ficou com o rosto desfigurado. Ele tentava pescar um pirarucu em águas do Pará quando foi surpreendido.
Após as ferroadas, ele descobriu que é alérgico: “Quase perco meu olho ', publicou nas redes sociais. Essa reação alérgica que Felipe sofreu é conhecida como ‘angiodema’ e se caracteriza exatamente pelo inchaço de regiões como os olhos e os lábios
ABELHA - A picada de abelha é dolorosa e, diferentemente da vespa, a abelha geralmente deixa o ferrão preso na pele. Isso significa que o ferrão continua liberando veneno até ser removido.
O grande risco relativo às picadas de vespas e abelhas é a reação conhecida como anafilaxia ou choque anafilático, que consiste no agravamento dos efeitos alergicos. Além de outros como pulso rápido, dor no estômago, parada cardíaca, pele pálida, fria e úmida
Normalmente, a anafilaxia aparece depois da segunda ferroada de insetos em pessoas que desenvolveram reações alérgicas quando picadas pela primeira vez ou até uma hora após o primeiro contato. No entanto, o choque anafilático pode surgir mesmo em quem nunca havia sido picado antes.
O problema é que esses “calombos' causam coceira e, ao coçar, o paciente pode provocar lesões na pele que levem a alguma infecção bacteriana
Quando a pessoa alérgica é picada por mosquitos pode ficar com manchas vermelhas que incomodam bastante. É preciso ter cuidado redobrado com crianças. Para quadros mais complexos, há tratamento com vacinas.
PULGA, CARRAPATO, BESOURO - Geralmente, causam as mesmas reações alérgicas dos casos mais brandos relacionados aos mosquitos
FORMIGA - Certas espécies podem causar graves reações alérgicas, sendo especialmente perigosas para idosos e crianças. A lava-pés, por exemplo, costuma fazer seus ninhos em gramados perto das casas e são bastante incômodas.
Após a picada da formiga, a pessoa têm queimação e coceira. Dependendo do número de picadas, se a pessoa for alérgica, os efeitos podem ser mais complexos, ocasionando coceira em todo o corpo, inchaço, necrose, dificuldade para respirar, coma e até mesmo morte
Com o objetivo de minimizar a dor, podem ser colocadas compressas frias e pomadas com corticoide. É necessário ressaltar que as pomadas só devem ser utilizadas com recomendação médica.
PERCEVEJO - Este animal é noturno. .Sua picada é indolor e não transmite doenças. Mas, se a pessoa for alérgica, pode ter problemas.
A principal consequência é a coceira intensa, com manchas vermelhas na pele. A reação pode demorar até dez dias para aparecer, o que dificulta o diagnóstico.
As crianças pequenas são mais sensíveis às picadas do percevejo e de outros insetos. No caso de predisposição a alergias, pode haver vermelhidão, inchaço e coceira no local. Desse modo, o ideal é procurar um pediatra para que ele oriente sobre o melhor tratamento.
CACHORRO - A alergia referente ao contato entre as pessoas e os cães ocorre devido à substância chamada alérgeno, uma proteína expelida pelo pet. Ela se encontra no pelo, saliva, urina, e até em partículas invisíveis a olho nu .
Alguns dos sintomas são coceira na garganta e no nariz, tosse seca, espirros, além de olhos vermelhos e irritados. Nos cenários mais graves pode acarretar o desenvolvimento de asma, doença que dificulta a respiração.
Quem tem alergia a pelos de cachorro, obviamente, não deve ter o animal em casa. Mas, mesmo para quem não sofre de alergia, é importante fazer limpeza frequente para retirada dos pelos do ambiente doméstico, pois as alergias podem surgir de um momento para outro, quando há um gatilho.
GATO - Mesma situação dos cachorros. Os pelos podem provocar alergia e, neste caso, é importante procurar o médico.
Outra orientação básica para quem tem cães ou gatos é a higienização das mãos e do rosto sempre que tiver contato direto com os animais.