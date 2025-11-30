Animais Primeira morte por alergia à carne, causada após picada de carrapato, é confirmada A ciência confirmou a primeira morte por “alergia à carne”, desencadeada por picadas de carrapato. O caso ocorreu nos Estados Unidos e foi investigado pela equipe que descobriu a síndrome alfa-gal. A condição resulta da sensibilização a uma molécula de açúcar presente na carne de mamíferos. O episódio acende alerta para uma doença pouco conhecida, mas em crescimento silencioso no país. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons