Morre, aos 81 anos, a lenda Jimmy Cliff. O reggae fica mais triste!

Considerado um dos pioneiros do reggae e responsável por levar o gênero ao cenário internacional, o jamaicano ganhou dois Grammy com os álbuns Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012) – esse último também apareceu na lista dos “50 Melhores Álbuns de 2012” da Rolling Stone.
Ele tinha forte relação com o Brasil. Mais especificamente com a Bahia. A ligação se estreitou nos anos 1980, quando dividiu os palcos com Gilberto Gil em turnê que lotou estádios em cinco capitais brasileiras: Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
Jimmy Cliff iniciou sua carreira em 1962 e seguiu em atividade até os últimos anos de sua vida. Além de cantor e compositor, ele também tocava guitarra, piano, teclado e conga.
No cinema, o jamaicano foi protagonista de “The Harder They Come” (1972) e teve participação em Club Paradise (1986). Entre suas canções mais célebres estão: ““I Can See Clearly Now”, “Wonderful World, Beautiful People”, “You Can Get It If You Really Want” e “The Harder They Come”.
Mas nem tudo foram flores. Por não ser rastafári, Cliff sentiu-se discriminado na Jamaica e mudou-se para a Inglaterra. Muçulmano, adotou o Islamismo e trocou seu nome original (James Chambers) para El Hadj Bachir Naim.
Em 2021, Jimmy Cliff publicou um single após quase 10 anos sem lançar algo inédito. Ele dizia que se mantinha ativo porque ainda não havia atingido seu ápice na carreira.
Apesar do brilhantismo da carreira de Cliff, Bob Marley ainda é o nome mais notável na história do reggae em escala mundial, com músicas que se eternizaram, como “Redemption Song” e “Three Little Birds”.
Cantor, compositor e multiinstrumentista (guitarra, violão e percussão), Marley popularizou o gênero no mundo durante seu período de atividade: 1962 a 1980. Sua casa na Jamaica, inclusive, virou museu.
Com um talento incomum, Bob Marley é reverenciado até hoje em muitos países. Ele vendeu mais de 75 milhões de discos.
Marley uniu a música à filosofia rastafári e ao conceito de justiça social e, três anos antes de morrer, recebeu a Medalha de Paz do Terceiro Mundo', das Nações Unidas. Também ganhou a mais alta condecoração jamaicana: a Ordem ao Mérito.
Veja, a seguir, outros grandes nomes que popularizaram o reggae no mundo ou que ainda hoje são representantes de alto escalão do gênero.
Peter Tosh - Jamaicano, pioneiro do reggae/ska, foi militante em defesa dos direitos humanos e da legalização da maconha. Recebeu Grammy por Melhor Álbum de Reggae em 1988. Foi morto por um assaltante em 1987, aos 42 anos.
Bunny Wailer - Jamaicano, formou com Bob Marley e Peter Tosh a banda The Wailers. Ganhou 3 Grammys de Melhor Álbum de Reggae. Morreu em 2021, aos 73 anos.
Marley, Tosh e Wailer eram rastafári - adeptos do movimento religioso surgido na Jamaica nos anos 1930 entre negros descendentes de africanos escravizados.
Os rastafári consideravam Haile Selassie I, o último imperador da Etiópia, como a reencarnação de Jesus Cristo. Ras vem do título de Haise antes da coroação (duque) e Tafari Makonnen era o nome verdadeiro dele.
Toots E The Maytals - Um dos mais conhecidos grupos de reggae, formado na Jamaica nos anos 1960. O vocalista Toots Hibbert foi considerado um dos 100 maiores cantores de reggae da história pela revista Rolling Stone. Morreu em 2020, aos 77 anos.
Black Uhuru - Banda jamaicana criada em 1977 e ainda em atividade. Venceu o Grammy em 1985, no primeiro ano em que o gênero Reggae foi introduzido na premiação.
UB40 - Banda britânica que mistura Reggae e Pop, criada em 1978 na cidade de Birmingham e ainda em atividade. Popularizou o ritmo jamaicano entre ingleses brancos da classe operária, agregando um caráter social à performance musical.
Inner Circle - Banda jamaicana fundada em 1968 e ainda em atividade. Teve um período de interrupção por causa da morte do vocalista Jacob Miller, em 1980. Mas foi reestruturada. Hoje, o vocalista é Kris Bentley.
Alpha Blondy - Cantor da Costa do Marfim, nascido em 1/1/1953, muito popular na África Ocidental. Teve participação do The Wailers no seu álbum Jerusalem. Canta reggae em diúla, francês, inglês, árabe e hebraico, com temas predominantemente políticos.
The Abyssinians - Banda jamaicana formada em 1968. Tem esse nome numa referência à Etiópia, cujo nome original era Abissínia. Lançou em 1971 um dos hinos rastafári, cantado em igrejas no país: 'Satta Massagana'.
Gregory Isaacs - Cantor, compositor e produtor musical jamaicano, um dos mais prolíficos, com mais de 500 álbuns, entre originais e compilações. Gregory morreu em 2010, aos 59 anos. Sua esposa manteve uma fundação com seu nome para caridade.
Natiruts - Banda criada em BrasÃlia, em 1996, defende o reggae de raiz, mas incorporou ao som influÃªncias de MPB e pop.
Laurel Aitken - Nascido em Cuba, filho de jamaicano, foi um músico influente de Reggae, que combinava com os gêneros Calipso e Mento. Foi um grande nome do Skinhead Reggae, gênero da classe operária inglesa nos anos 1960.
The Skatalites - Banda jamaicana que junta a palavra Satellites com Ska. É considerada a criadora do Ska, gênero de Reggae que mistura elementos caribenhos (calipso e mento) e americanos (jazz, jump blues e R&B).
Steel Pulse - Banda britânica fundada em 1975 e ainda em atividade. Venceu Grammy de Melhor Banda de Reggae em 1986. Sua canção 'Born Fe Rebel' foi trilha do videogame 'Tony Hawk's Underground 2'
Derrick Morgan - Músico jamaicano, nascido em 27/3/1940, se popularizou nos anos 1960 e 1970, trabalhou com Bob Marley e Jimmy Cliff. Aposentou-se em 2010 e depois participou de coletâneas e eventos.
Alborosie - Músico italiano, nascido em 4/7/1977, cantor e multiinstrumentista (guitarra, baixo, bateria e piano). Foi para a Jamaica em 2001 atraído pelo rastafári. Também é engenheiro de som e produtor.
Soldiers of Jah Army - Banda criada em 1997 nos Estados Unidos, tem o cantor Jacob Hemphill nos vocais.
Israel Vibration - Banda jamaicana formada nos anos 1970. Era um trio, mas Albert Craig partiu para carreira solo. Cecil Spence e Lascelle Bulgin ficaram. Com mais de 40 anos de carreira, eles assinam vários clássicos do Reggae.
Cultura Profética - Banda formada em Porto Rico, em 1996, teve mudanças no grupo, mas Willy Rodriguez, Eliut González e Omar Silva estão desde o começo. Em espanhol, juntam bossa nova, tango, jazz e salsa ao reggae.
Desmond Dekker - Cantor e compositor jamaicano, foi um dos primeiros a ser considerado uma lenda do Reggae. Seus maiores sucessos foram 'Israelites' e '007 Shanty Town'. Foi um dos pioneiros do skinhead reggae. Morreu aos 64 anos de ataque cardíaco na Inglaterra.
The Aces - Banda jamaicana atuante entre 1965 e 1982. Ficou mais conhecida pelo trabalho com Desmond Dekker. Seu maior sucesso é 'Working on it Night And Day' (1973).
Nabby Clifford - É conhecido como Embaixador do Reggae no Brasil. Nascido em Gana, veio para o Brasil em 1983 e tornou-se um dos principais nomes na divulgação do gênero.