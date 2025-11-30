Entretenimento

Curiosidades da Calçada da Fama de Hollywood: tipos de homenagem e como tudo começou

Inaugurada em novembro de 1960, a Calçada da Fama de Hollywood, nos Estados Unidos, transformou-se com o passar dos anos em uma das principais atrações turísticas de Los Angeles, na Califórnia.

Owen Lloyd /Wikimédia Commons

O espaço foi idealizado em 1953 por E.M.Stuart, presidente da Câmara do Comércio de Hollywood à época.

Divulgação/ Hollywood Walk of Fame

A Calçada da Fama (Hollywood Walk of Fame, no original em inglês) se estende por 15 quadras ao longo de mais de dois quilômetros entre as ruas Hollywood Boulevard e Vine Street.

Flickr Doug Kerr

Ao longo do caminho, são homenageadas com placas em formato de estrelas celebridades de diversos segmentos, como o 'Rei do Rock and Roll' Elvis Presley.

Reprodução de Revista e Flickr Glen Bowman

A versão mais difundida sobre a origem da ideia é a de que E.M.Stuart inspirou-se no no teto do Hollywood Hotel, que trazia os nomes estampados em estrelas.

Reprodução/Instagram Hollywood Walk Of Fame

Ao todo, são seis as categorias contempladas nas calçadas de Los Angeles: cinema, esportes, música, rádio, televisão e teatro.

Flickr GE Young

Há também algumas placas especiais, como a que presta tributo à missão espacial Apolo 11, responsável pelo primeiro pouso humano na lua. Ela tem formato lunar e traz o nome dos três astronautas que lideraram a empreitada, além da data do evento (20 de julho de 1969).

Domínio Público/Wikimedia Commons

Atualmente, há mais de 2.500 nomes de astros e estrelas gravados na Calçada da Fama de Hollywood, separados uns dos outros por um espaço de 1,8 metro.

Flickr Jeroen JvL

Em entrevista à revista norte-americana People, Ana Martínez, produtora da Calçada da Fama, explicou que a personalidade homenageada precisa ter “longevidade no campo do entretenimento” (mínimo de cinco anos) e uma carreira premiada, como o ator Tom Hanks.

Reprodução de Instagram e Youtube

Outro requisito para ter o nome eternizado em Hollywood é que o candidato faça algum trabalho filantrópico, seja no seu país de origem ou em outra localidade.

Flickr ANDRES BERNAL

Os critérios incluem ainda uma cláusula chamada Springsteen, que decreta ser obrigatório que a celebridade autorize com uma assinatura em carta a sua indicação (que pode ser feita por qualquer pessoa).

Flickr Fabio Achilli

A cláusula foi criada após episódio embaraçoso em que o cantor e compositor Bruce Springsteen foi indicado por um fã sem ter sido informado antes. O artista não apareceu para receber a homenagem.

Divulgação

Para a inclusão da estrela, ainda é necessário pagar uma taxa de US$ 75 mil destinada a custear a obra. Com frequência, o valor é pago por fãs ou grupos empresariais ligados ao homenageado.

Divulgação

As estrelas da Calçada da Fama de Hollywood são feitas com o mesmo material, uma liga metálica de cobre e zinco na cor rosa-coral, e em formato idêntico.

Witchblue wikimedia commons

Algumas celebridades têm o nome gravado em mais de uma categoria da Calçada da Fama. É o caso de Michael Jackson, o Rei do Pop.

Divulgação e Creative Commons

O artista Gene Autry, que teve carreira destacada em música, cinema e televisão nos anos 30 e 40 do século passado, é o único homenageado em todas as categorias.

Domínio Público/Wikimedia Commons

O quarteto dos Beatles - John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star e George Harrison - também está na seleta lista dos homenageados com mais de uma estrela.

Dietmar Rabich/Wikimedia Commons

Ronald Reagan foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. A homenagem deve-se às suas quase três décadas de carreira como ator.

Domínio Público /Wikimédia Commons

A cantora Carmen Miranda, que brilhou em filmes nos Estados Unidos entre os anos 1940 e 1950, é a única brasileira com o nome eternizado na Calçada da Fama de Hollywood.

Domínio Público e ramalama_22/Wikimédia Commons

Quase metade das estrelas da Calçada da Fama pertence à categoria cinema. Ícones da Sétima Arte, como Charles Chaplin, estão entre as centenas de homenageados.

Domínio Publico e sailko/Wikimédia Commons

Personagens de animação também são cultuados no ponto turístico da Califórnia. É o caso de Mickey Mouse, criado por Walt Disney.

Divulgação Disney

