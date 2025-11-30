Galeria Conheça a origem do quindim, doce que conquistou o paladar Com raízes portuguesas e nome africano, um saboroso doce à base de ovos e coco ralado se expandiu pelo Brasil. Trata-se do quindim, que foi baseado a partir de uma outra guloseima de Portugal, mas que adquiriu um aspecto único em solo verde e amarelo. Por Flipar

Reprodução do Youtube