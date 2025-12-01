Mistério de Stonehenge: Pedra gigante foi carregada por 700 km

Uma equipe de pesquisadores da Curtin University, na Austrália, e da Aberystwyth University, em Gales, chegou a essa conclusão após analisar a composição geoquímica da pedra.
A distância e as condições da época tornam essa jornada um feito extraordinário, pois a Grã-Bretanha era coberta por florestas densas, montanhas e pântanos.
A hipótese de que a pedra tenha sido transportada por geleiras foi descartada, pois os fluxos de gelo da época se moviam na direção oposta.
A única explicação plausível é que a pedra tenha sido transportada por barco, uma vez que já havia evidências de rotas marítimas bem estabelecidas na Europa neolítica.
Apesar das evidências, o transporte de uma pedra tão pesada por uma distância tão grande é considerado um feito 'completamente sem precedentes' pelos pesquisadores.
Em 1986, Stonehenge foi designado como Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecendo sua importância histórica e cultural global. Hoje, o monumento é uma das atrações turísticas mais populares da Inglaterra.
Stonehenge é amplamente conhecida por sua conexão com os movimentos do Sol, em particular no solstício de verão, quando milhares de pessoas se aglomeram no monumento nas primeiras horas do dia para testemunhar o nascer do Sol.
Agora, uma possível conexão entre Stonehenge e a estagnação lunar é uma teoria intrigante que tem sido explorada por diversos pesquisadores.
A estagnação lunar é um fenômeno astronômico em que o movimento aparente da Lua no céu parece parar antes de inverter sua direção. Esse evento ocorre duas vezes por mês lunar.
A ideia central é que os construtores de Stonehenge poderiam ter tido um conhecimento profundo dos movimentos celestes e que a disposição das pedras poderia estar relacionada a esses fenômenos, incluindo a estagnação lunar.
Isso porque, algumas das pedras de Stonehenge parecem estar alinhadas de forma a marcar os pontos extremos do nascer e do pôr da Lua durante as estagnações lunares.
Essa observação sugere que os construtores poderiam ter usado o monumento para acompanhar esses eventos celestes.
Embora a mudança na posição do satélite seja sutil, a estagnação lunar é difícil de interpretar. Pesquisadores acreditam que a ligação é plausível porque muitas civilizações antigas observavam o céu por muito tempo.
As pedras estacionárias de Stonehenge, que formam um retângulo ao redor do círculo principal, se alinham aproximadamente com as extremidades da Lua durante a estagnação lunar.
Outros monumentos megalíticos, como as Pedras de Pé de Calanais, na Escócia, também apresentam evidências de uma possível ligação com a estagnação lunar.
Se a conexão entre Stonehenge e a estagnação lunar for confirmada, isso significaria que as sociedades que construíram esses monumentos possuíam um conhecimento astronômico bastante avançado.
Além disso, essa descoberta poderia fornecer novas insights sobre a cultura e as crenças dessas sociedades.
Porém, embora existam evidências que a sustentam, a ideia de que Stonehenge foi construído para acompanhar a estagnação lunar ainda não é consenso entre os pesquisadores.
A construção de Stonehenge pode ter sido influenciada por diversos fatores, além da astronomia, como questões religiosas, sociais e práticas funerárias.