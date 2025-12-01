Galeria Mistério de Stonehenge: Pedra gigante foi carregada por 700 km Uma recente pesquisa revelou um fato surpreendente sobre a construção de Stonehenge: a Pedra do Altar, localizada no centro do monumento, teria sido transportada por uma distância de pelo menos 700 km, desde o nordeste da Escócia até o sudoeste da Inglaterra! Por Flipar

u_7tm48tvmle/Pixabay