Formação rochosa intriga cientistas em deserto árabe

Esta estrutura, formada por dois imponentes blocos de arenito, impressiona devido à fenda quase perfeitamente reta que os separa, como se tivesse sido esculpida milimetricamente pelo ser humano.
Os blocos têm aproximadamente 6 metros de altura e 9 metros de largura e parecem ter sido cortados com uma lâmina afiada, deixando uma superfície lisa difícil de ser explicada.
Embora os especialistas concordem que o fenômeno é natural, a origem precisa dessa separação permanece um mistério.
Cientistas da Geology Science propõem que um movimento tectônico repentino possa ter causado a alteração na rocha, mas existem outras hipóteses.
Uma delas sugere que processos de erosão ao longo de milênios poderiam ter suavizado as bordas da fenda, resultando no 'corte' aparentemente perfeito.
Outra explicação possível, apresentada pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique, envolve o congelamento e a expansão de água em pequenas rachaduras ao longo de milhares de anos, fazendo com que a rocha se partisse em duas.
Algumas teorias mais exóticas sugerem que a divisão pode ter sido obra de uma civilização antiga, utilizando ferramentas ou técnicas desconhecidas.
Além do recorte intrigante, outro fator que faz de Al Naslaa um verdadeiro enigma é o fato de seus blocos descansarem sobre pequenos pedestais naturais, criando a ilusão de que estão suspensos no ar.
Conhecidos como 'rochas de cogumelo', esses pedestais se formam devido a um desgaste maior provocado por ventos que sopram com maior intensidade próximo ao solo.
O que se tem de concreto em relação aos blocos é que eles datam de aproximadamente 4 mil anos atrás e são compostos de arenito.
A face sudeste da rocha está coberta de petróglifos (símbolos e imagens ilustram cavalos árabes, íbex e figuras humanas), o que indica que a região já foi habitada por antigas civilizações.
O deserto de Tayma, lar da formação Al Naslaa, é uma região rica em história e arqueologia, conhecida por seu ambiente desértico e por ser o local de importantes descobertas históricas.
A cidade de Tayma, situada dentro do deserto, é uma das áreas mais antigas habitadas na Península Arábica, com registros de ocupação humana que remontam a milhares de anos.
Tayma já foi um importante centro comercial e cultural na Antiguidade. Evidências arqueológicas sugerem que a região era habitada há milhares de anos, com registros de interações com civilizações como a egípcia e a assíria.
A Arábia Saudita, por sua vez, é um dos maiores países do mundo em termos de área, abrangendo cerca de 2,15 milhões de km², além de ser um dos mais influentes do mundo árabe.
O país é famoso por ser rodeado de vastos desertos, como o Rub' al Khali (também conhecido como o 'Quarto Vazio'), que é o maior deserto de areia contínua do mundo.
Além disso, a Arábia Saudita é considerada o berço do Islã, religião que moldou a identidade e os costumes do país. As duas mesquitas mais sagradas do Islã, a Masjid al-Haram, em Meca (foto), e a Masjid an-Nabawi, em Medina, atraem milhões de peregrinos anualmente.
A formação moderna da Arábia Saudita começou no início do século 20, quando o fundador do país, Abdulaziz Ibn Saud, unificou as várias tribos da região em um único reino. Em 1932, ele proclamou a criação do Reino da Arábia Saudita.
A economia da Arábia Saudita é fortemente dependente do petróleo, inclusive sendo o maior país exportador do mundo. A Saudi Aramco, companhia estatal, é uma das empresas mais valiosas do mundo no ramo.