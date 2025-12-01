Erosão na costa da Tunísia ameaça patrimônio histórico

Escavadoras são usadas para restaurar essas áreas, vitais para o turismo, na cidade de Hammamet . Essa situação não é apenas uma questão ambiental, mas um reflexo das dificuldades econômicas do país, onde o turismo representa uma parte significativa do PIB e do emprego.
A erosão das praias em Hammamet, um dos principais destinos turísticos da Tunísia, é uma preocupação crescente. Nos últimos anos, muitas praias a localidade desapareceram, afetando a imagem do destino, que está a apenas 65 quilômetros de Túnis, a capital do país.
As praias do mundo estão sempre em movimento natural, com os mares arrastando e depositando sedimentos.
Entretanto, atividades humanas, como o desenvolvimento de propriedades costeiras e a extração de areia, aceleram a erosão. A construção de barreiras costeiras impede que os sedimentos se movam, resultando em praias desprovidas de material novo.
A Tunísia recebeu aproximadamente 10,25 milhões de turistas estrangeiros em 2024. E o litoral é um dos pontos mais fortes.
A Tunísia também atrai pela herança histórica, com sítios arqueológicos como Cartago, e experiências culturais em medinas, souks e balneários termais. O Saara e os preços competitivos completam o apelo. Mas o mar é vital, e existem até rotas de navios de cruzeiro que param na Tunísia.
Com o desemprego acima de 16%, preservar o litoral é vital para o turismo tunisiano. Mais de 90 km já sofreram erosão severa, e cerca de 190 km de áreas de banho correm risco de desaparecer.
Para situar historicamente: a Tunísia é um pequeno país do norte da África, com uma rica história que remonta aos antigos cartagineses e à colonização francesa. Tem população de cerca de 12 milhões de habitantes.
O país possui uma geografia diversificada, que inclui regiões montanhosas ao norte, planaltos centrais e planícies desérticas ao sul, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo.
A dualidade climática da Tunísia se reflete em sua vegetação. No norte, o clima mediterrâneo propicia uma rica flora, enquanto o centro-sul é caracterizado por condições desérticas.
A economia tunisiana é diversificada e bem desenvolvida, com setores primário, secundário e terciário. O turismo é um pilar essencial, proporcionando emprego e crescimento econômico.
A agricultura é importante, com destaque para a produção de azeitonas, uvas e tâmaras. Além disso, a Tunísia tem relevância regional na extração de petróleo, ferro e fosfato.
O país também possui uma infraestrutura moderna de transportes, incluindo rodovias, ferrovias e aeroportos. O Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago é um ponto crucial na conexão entre a África e a Europa.
A cultura tunisiana é fortemente influenciada pela religião, com a maioria da população (98%) sendo muçulmana. O Islamismo é a religião oficial do país.
As tradições musicais e literárias árabes são predominantes, e a culinária local destaca o uso de especiarias e frutas.