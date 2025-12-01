Galeria

Fundado por João Nogueira, Clube do Samba é patrimônio do Rio

Fundado pelo cantor João Nogueira, em 1979, o Clube do Samba foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O movimento se tornou um espaço de promoção da cultura popular e contou com a participação de grandes artistas da música brasileira. Entre eles, Beth Carvalho, Clara Nunes, Cartola, Dona Ivone Lara, Bira Presidente, Alcione, Martinho da Vila e Gilberto Gil.

'Para nós, é de uma alegria muito grande, porque com isso, podemos ampliar todos os projetos que temos, porque sempre tem essa questão burocrática', afirmou a viúva, Ângela Nogueira ao Jornal O Dia.

'Sendo um patrimônio cultural e imaterial, facilita muito para captar recursos, dar seguimento aos projetos, oficinas de música, arte e quero ampliar para esporte. Tem o bloco, os bailes, as rodas de samba. Isso tudo facilita. Dá uma satisfação de que valeu a pena', completou.

