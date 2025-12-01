Entretenimento Onde comédia e tragédia caminham de mãos dadas: origem e evolução do teatro pelo Estabelecida em 27 de março de 1961, a primeira mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro foi escrita por Jean Cocteau, na França, no ano seguinte. Com isso, uma das maiores manifestações culturais do mundo possui uma data como forma de celebração e divulgação. Por Flipar

Imagem criada po Inteligência artificial através do Aplicativo Freepik