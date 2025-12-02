Mayara Magri estreia na direção de cinema e fala da falta de convites para a TV

Nascida em 2 de maio de 1962 no interior de São Paulo, Mayara iniciou a carreira em 1981, aos 19 anos, na novela “Os Adolescentes”, da Band. No ano seguinte, atuou em “Ninho da Serpente” como Marinalda e, em 1983, entrou para “Sabor de Mel” como a estudante Terezinha. Ainda na emissora, participou de “Casal 80”.