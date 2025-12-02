Exuberantes e frondosas: saiba mais sobre as hortênsias

Dessa forma, hydrangea macrophylla é conhecida pelos nomes comuns de hortênsias, novelão, hidrângea, hidranja ou simplesmente granja, sendo uma espécie de fanerógama arbustiva.
Ela, portanto, é nativa do Japão e China, mas atualmente cultivada como planta ornamental em todas as regiões temperadas e subtropicais.
As hortênsias são flores verdadeiramente versáteis quando se trata de cores e tons. Assim, esse arbusto florífero produz grandes buquês de flores que podem ser azuis, lilás, rosas, vermelhas ou brancas.
Outra curiosidade interessante é que a hortênsia é uma planta que pode ser venenosa para animais de estimação, como cães e gatos, se ingerida em grande quantidade.
Em muitas culturas, a hortênsia é vista como símbolo de gratidão, apreço e agradecimento. A rica variedade de cores está ligada a diferentes significados, tornando-as uma escolha popular para presentes e arranjos florais especiais.
As hortênsias não apenas embelezam o ambiente, mas também podem servir como um indicador visual do pH do solo. Em solos ácidos, as flores tendem a ser azuis, enquanto em solos alcalinos, assumem tons de rosa.
Algumas variedades também são conhecidas por suas propriedades medicinais, sendo usadas na medicina tradicional em determinadas culturas.
Os nativos americanos usavam a Hydrangea Root (raiz da hortênsia) para tratar problemas do trato urinário, como infecções e cálculos renais.
Além disso, a raiz de hortênsia também era usada naquela região para tratar doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo.
A beleza exuberante da hortênsia, nesse sentido, também está associada à abundância e à prosperidade. Tanto que ela costuma aparecer em ocasiões como celebrações de aniversários, casamentos e eventos especiais com elementos decorativos.
As hortênsias prosperam em solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. A adição de composto orgânico ajuda a manter a umidade e fornece nutrientes essenciais para um crescimento saudável.
Essas flores são extremamente adaptáveis a diferentes climas, entretanto preferem locais com invernos moderados e verões frescos.
Diante disso, em regiões mais quentes, os jardineiros devem priorizar a escolha de áreas com sombra parcial para proteger as plantas do sol intenso.
Por isso, evite exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Locais com luz matinal ou à tarde são ideais para um desenvolvimento robusto e concreto.
Essas flores necessitam ser regadas regularmente, especialmente durante períodos secos. É necessário manter o solo úmido, mas não encharcado para evitar o apodrecimento das raízes.
O processo de poda contribui para uma forma atraente e um florescimento abundante. Assim, o jardineiro precisa remover flores desbotadas para incentivar novas brotações e fazer podas mais significativas no final do inverno ou início da primavera.
A espécie produz dois tipos de flores. As centrais, não ornamentais por serem desprovidas de pétalas bem desenvolvidas, são férteis.
Por outro lado, as periféricas, ornamentais, com grandes pétalas coloridas, são geralmente descritas como 'estéreis'.
A hortênsia costuma atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, contribuindo para o ecossistema local. Isso a torna uma escolha sustentável e ecológica para o seu jardim.
Ocorrem ainda variedades de flores de bordas arredondadas, estreladas, recortadas e triangulares. A hortênsia, então, presta-se para o plantio em bordaduras, maciços, renques, cercas-viva e isolada em vasos.
A Região das Hortênsias é uma comarca turística do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As cidades que a compõem são Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul.
No Brasil, devido ao solo naturalmente acidificado, a cor que prevalece na hortÃªnsia plantada e cultivada Ã© o azul. As flores desta cor simbolizam a serenidade, a paz e a harmonia, sendo escolhas populares em momentos de reflexÃ£o e para expressar sentimentos de tranquilidade.