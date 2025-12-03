Leonardo DiCaprio admite que não curte ficção científica: só um filme escapou

Ele declarou: 'Tenho uma certa aversão porque é difícil envolver-se emocionalmente em mundos muito distantes do nosso'.
Lançado em 2010, “A Origem” é um thriller de ficção científica e ação que acompanha Dom Cobb (interpretado por DiCaprio). Ele é um ladrão especializado em invadir a mente de pessoas. Sua missão consiste em inserir uma ideia por meio dos sonhos.
Nascido em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, DiCaprio ganhou um Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme 'O Regresso' e, com papéis marcantes e parcerias com grandes diretores, se tornou um dos artistas mais influentes de Hollywood.
Embora não esteja entre os gêneros preferidos de DiCaprio, a ficção científica mantém grande popularidade e prestígio junto à crítica. Em maio de 2025, o jornal The Times publicou uma pesquisa que apontou os 10 melhores filmes do gênero. Confira quais são a seguir:
“Primer” (2004): dirigido e estrelado por Shane Carruth ao lado de David Sullivan, se tornou um clássico cult devido à abordagem realista e técnica de conceitos científicos complexos. O filme venceu prêmios importantes no Festival de Sundance, como o 'Grand Jury Prize', e recebeu reconhecimento em diversos festivais independentes.
A trama acompanha quatro amigos empreendedores que criam uma invenção revolucionária e enfrentam desafios para definir a autoria do dispositivo capaz de manipular o tempo, além de sofrer as consequências inesperadas dessa descoberta.
“A Chegada” (2016): dirigido por Denis Villeneuve e protagonizado por Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker, recebeu indicação a várias categorias no Oscars, incluindo Melhor Filme e Direção, e ganhou o prêmio de Melhor Edição de Som. Também conquistou prêmios no BAFTA e no Writers Guild of America.
A narrativa coloca a linguista Louise Banks no centro de uma missão crucial para estabelecer comunicação com visitantes extraterrestres. A trama explora temas profundos como linguagem, tempo e a natureza da humanidade, abordando se os alienígenas representam uma ameaça ou uma oportunidade para a Terra.
“De Volta para o Futuro” (1985): dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, se tornou um dos maiores sucessos da década e ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som.
O filme mistura aventura, comédia e ficção científica e mostra Marty McFly viajando no tempo para 1955 com a máquina criada pelo excêntrico Dr. Brown. Para garantir sua própria existência, Marty precisa assegurar que seus pais se apaixonem, e enfrenta situações engraçadas e perigosas no processo.
“Feitiço do Tempo” (1993): dirigido por Harold Ramis e protagonizado por Bill Murray e Andie MacDowell, é uma comédia premiada que conquistou o público e a crítica por sua originalidade.
A história apresenta um repórter preso repetidamente no mesmo dia que precisa reavaliar suas escolhas e atitudes para encontrar um novo caminho na vida. Venceu o BAFTA de Melhor Roteiro Original.
“Invasores de Corpos” (1978): remake dirigido por Philip Kaufman, com Donald Sutherland, Brooke Adams e Leonard Nimoy, se tornou referência no gênero de terror e ficção científica.
O filme mostra uma cidade onde habitantes percebem que pessoas são substituídas por réplicas sem emoções, após o crescimento de vagens misteriosas originadas por sementes caídas do espaço, o que resulta em uma ameaça silenciosa e aterrorizante.
“2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968): dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Keir Dullea e Gary Lockwood, é considerado uma obra-prima. Baseado na história de Arthur C. Clarke, o filme foi indicado a 4 Oscars e venceu na categoria de Melhores Efeitos Visuais.
Explora a evolução humana, inteligência artificial e os mistérios do espaço, e acompanha a descoberta de um artefato misterioso na Lua que leva a uma jornada entre o humano e o desconhecido, enquanto a inteligência artificial HAL 9000 desempenha papel crucial.
“Blade Runner” (1982): dirigido por Ridley Scott e inspirado na obra de Philip K. Dick, com Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young, se tornou um clássico do cinema distópico. Teve duas indicações ao Oscar e chegou a ganhar três BAFTAs.
O filme acompanha Rick Deckard, caçador encarregado de eliminar replicantes, seres geneticamente criados, quase idênticos a humanos, em um futuro sombrio e decadente.
â??Star Wars - Uma Nova EsperanÃ§aâ? (1977): dirigido por George Lucas e estrelado por Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, iniciou uma das franquias mais icÃŽnicas do cinema. O filme venceu seis Oscars e teve dez indicaÃ§Ãµes no total.
A história acompanha Luke Skywalker que, junto a um cavaleiro Jedi, um piloto e seus companheiros, enfrenta o Império para salvar a galáxia e resgatar a Princesa Leia do vilão Darth Vader.
“Matrix” (1999): dirigido por Lana e Lilly Wachowski, com Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, ganhou quatro Oscars técnicos, incluindo Melhor Edição de Som e Efeitos Visuais.
O filme acompanha Neo, um programador que descobre que sua realidade é uma simulação criada por máquinas e decide lutar para libertar a humanidade dessa ilusão.
“Alien” (1979): dirigido por Ridley Scott e estrelado por Sigourney Weaver, Tom Skerritt e John Hurt, é um marco do cinema de terror e ficção científica. Foi indicado a dois Oscars e ganhou na categoria de Melhores Efeitos Visuais.
O filme narra a história da tripulação de uma nave comercial que, ao investigar uma transmissão misteriosa, encontra uma forma de vida mortal que ameaça suas vidas no espaço profundo.