Estilo de Vida

Cidade brasileira é conhecida como a “Capital dos Anões”

Um município de Sergipe com cerca de 40 mil habitantes é conhecido informalmente como a “Capital dos Anões”.

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal CNN Pop

O motivo? Itabaianinha, que fica a cerca de 120 km da capital Aracaju, possui um número incomum de moradores com nanismo.

Divulgação

Vale ressaltar que nanismo é uma condição que atinge, em média, apenas 1 a cada 10 mil brasileiros.

Reprodução do Youtube Canal Rede Record

O fenômeno está historicamente ligado ao povoado rural de Carretéis, uma comunidade pequena e isolada com pouca interação externa.

Reprodução do Youtube Canal CNN Pop

Nesses locais, eram comuns os casamentos consanguíneos (entre parentes, como primos), o que resultou em pouca variedade genética.

Reprodução do Youtube Canal CNN Pop

A situação ajudou a propagar uma linhagem com predisposição genética para o nanismo pituitário, especificamente a Deficiência Isolada do Hormônio (DIGH).

Reprodução do Instagram @tvbocada

Pesquisas apontam que, no povoado, a condição chegou a afetar uma pessoa a cada 32 habitantes, índice muito acima da média mundial.

Divulgação

O nanismo apresenta características físicas específicas, como membros curtos, macrocefalia, mãos e pés pequenos, arqueamento das pernas e alterações na coluna e na mobilidade.

Reprodução do Youtube Canal CNN Pop

Pessoas com nanismo tambÃ©m podem ter problemas de curvatura na coluna vertebral, deslocamento da mandÃ­bula para a frente e desalinhamento dos dentes.

ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal CNN Pop

Por conta do fenômeno incomum, Itabaianinha ganhou atenção nacional e internacional ao longo do século 20.

Reprodução do Youtube Canal CNN Pop

Sua fundação como cidade data de 19 de outubro de 1915, embora sua história remonte ao século 18, com a passagem de imigrantes de Itabaiana Grande (atual Itabaiana).

Reprodução do Youtube Canal Imagens do Brasil

A cidade também é carinhosamente chamada de 'Princesa das Montanhas' devido à sua localização privilegiada no planalto.

Divulgação

Além da peculiaridade genética, Itabaianinha se destaca por sua forte tradição cultural e religiosa, celebrações festivas e economia baseada principalmente na agropecuária.

Reprodução do Youtube Canal Imagens do Brasil

Além disso, a região possui um solo rico em argilas vermelhas e cinzentas, o que impulsiona a indústria cerâmica local.

Reprodução do Youtube Canal Imagens do Brasil

Hoje em dia, a cidade tenta equilibrar sua história singular com iniciativas de desenvolvimento econômico e social, buscando não ser lembrada apenas pelo passado curioso.

Reprodução do Youtube Canal JOSIDRONE

O município possui uma área total de cerca de 501,794 km². Seu clima é classificado como Tropical, com uma altitude média de 223 metros.

Reprodução do Youtube Canal JOSIDRONE

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Itabaianinha é de 0,556, o que é considerado baixo.

Divulgação

Veja Mais