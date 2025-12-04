Levantamento revela as cidades mais limpas e mais sujas do mundo

Organizado pela Radical Storage, plataforma de guarda-volumes que opera na Europa, o estudo selecionou as 100 cidades presentes no índice dos 100 Melhores Destinos Urbanos da Euromonitor.
Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google.
“Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ‘limpo’ ou ‘sujo’, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais”, afirma o estudo.
'As menções foram então categorizadas como positivas ou negativas, dependendo do contexto, permitindo que cada cidade recebesse uma ‘pontuação de limpeza’ com base nas proporções.”, frisou.
A partir dessa consulta conjunto de dados contabilizou 71.692 menções a locais “limpos” e 10.165 menções a locais “sujos”.
Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação.
Em seguida, vem Roma, capital da Itália, com 35,7%. das avaliações mencionam sujeira da tradicional e cultural cidade europeia.
Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas.
Na sequência, vem a cidade de Florença, na Itália, que possui 29,6% das avaliações relacionadas à limpeza, que mencionam diretamente à sujeira.
Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo.
Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos.
Entre eles, está a Cracóvia, na Polônia, que recebeu 98,5% das avaliações relacionadas à limpeza e destacam esse aspecto positivo.
Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade.
Singapura é um país e uma cidade, pois se trata de uma cidade-estado insular localizada no sudeste asiático e recebeu 98% das avaliações, que usaram a linguagem positiva em relação à organização.
Em quarto lugar, ficou Varsóvia, na Polônia. Uma das principais cidades do país europeu recebeu 97,8% das menções positivas sobre a limpeza.
Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização.