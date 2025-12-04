Celebridades e TV

Ironia do destino: Marvin Gaye presenteou o pai com a arma que ele usaria para matá-lo

Faz 41 anos, completados em 1/4/2025, que o cantor Marvin Gaye saiu de cena de forma trágica, assassinado pelo próprio pai. Ele morreu em 1/4/1984 aos 44 anos (e faria 45 no dia seguinte, no dia 2/4), baleado durante uma briga na casa dos pais, na Califórnia.

Marvin Gaye, um dos maiores nomes do R & B no mundo, estava fazendo uma turnê e ficou na casa da família. Houve relatos de que ele queria convencer a mãe, Alberta (com ele na foto), a se separar do marido, Marvin Senior, violento e abusivo.

Marvin Sr discutiu com Alberta, o cantor saiu em defesa da mãe e brigou com o pai. Marvin Senior pegou um revólver e atirou duas vezes no filho.

MMarvin Gaye chegou a ser levado para o hospital Medical Center da Califórnia, mas não resistiu aos ferimentos.

Ironicamente, Marvin foi morto com a arma que ele próprio tinha dado de presente para o pai.

Marvin Senior se declarou culpado perante a justiça e foi condenado a seis anos de prisão, mas, por ter câncer no cérebro, ficou em liberdade. Morreu em 1998, aos 84 anos.

Marvin Gaye começou a carreira em 1957, se apresentando com grupos musicais. Entre eles, o The Moonglows.

Ele foi baterista do grupo vocal feminino Marvelletes, na década de 1960. E mudou seu sobrenome de Gay para Gaye para evitar discussões sobre sua preferência para relacionamentos. Acrescentou uma letra E ao sobrenome assim como o cantor e compositor Sam Cook, um dos grandes da soul music, que virou Cooke.

Quando entrou na Motown, Marvin Gaye começou a gravar sozinho.

Quando começou a fazer sucesso, ele namorava a cantora Tammi Terrell, com quem fez apresentações e gravações.

Em março de 1970, Tammi morreu de tumor cerebral, o que fez o cantor cair em profunda depressão. Ele passou dois anos sem se apresentar ao vivo.

Nesse perÃ­odo ele comeÃ§ou a produzir o seu Ã¡lbum mais famoso e considerado um dos maiores da histÃ³ria da mÃºsica americana: 'What's going on'. O disco teve 3 mÃºsicas no Top-10 da Billboard. A do tÃ­tulo, 'Merci, Merci Me' e 'Inner City Blues'

O extremo sucesso desse álbum, um dos maiores da Motown, fez com que ele renovasse seu contrato em 1972 por 1 milhão de dólares, tornando-se o cantor negro mais bem pago da história da música na época. Na foto, o Museu da Motown.

Marvin Gaye seguiu fazendo álbuns de sucesso incluindo um dueto com Diana Ross.

Entre 1975 e 1979, Gaye viveu problemas com um divórcio de sua mulher, Anna Gordy, obrigando-o a pagar uma milionária pensão alimentícia.

Marvin Gaye passou a ter problemas com drogas, decretou falência e passou a morar numa van.

Mas se casou com Janis Hunter, mãe de seus filhos Frank e Nona (foto).

Em 1980, em baixa nos EUA, passou a morar em Ostend, na Bélgica.

Foi quando deixou a Motown e assinou com a Columbia Records.

Ele lançou, então, o álbum 'Midnight Love', um tremendo sucesso que ganhou 2 Grammy. A música 'S. Healing' é, ao lado de 'What's going on', seu maior sucesso.

Nos últimos anos da carreira antes de morrer, Marvin teve parceria com o grande músico Gordon Banks, um dos maiores guitarristas de todos os tempos.

Marvin ficou como um dos maiores nomes da música americana e do soul mundial, após uma vida difícil e que terminou de forma trágica. Mas sua música continua por aí.

