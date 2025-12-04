Celebridades e TV Ironia do destino: Marvin Gaye presenteou o pai com a arma que ele usaria para matá-lo Faz 41 anos, completados em 1/4/2025, que o cantor Marvin Gaye saiu de cena de forma trágica, assassinado pelo próprio pai. Ele morreu em 1/4/1984 aos 44 anos (e faria 45 no dia seguinte, no dia 2/4), baleado durante uma briga na casa dos pais, na Califórnia. Por Flipar

Divulgação