Arqueólogos encontram sarcófagos do século 6 dentro de igreja na França

Eles se depararam com uma escadaria secreta que levou à descoberta de um túmulo de 400 anos e sarcófagos que datam do século 6!
As escavações revelaram caixões de madeira contendo restos mortais de adultos e crianças.
Algumas delas estavam vestidas ou envoltas em mortalhas, com poucos objetos pessoais, como moedas e rosários.
A restauração na igreja começou devido a danos causados por uma laje de aquecimento instalada na década de 1970.
Essa instalação agravou problemas estruturais decorrentes do uso da igreja para armazenar sal nos séculos 18 e 19. O condimento impregnado no solo subiu aos pilares, rachando as fundações.
Construída no século 12, a igreja possui uma rica história. Em 1923, por exemplo, foram encontrados vestígios de uma outra igreja ainda mais antiga.
Além disso, no piso da igreja também foram descobertos sarcófagos do período merovíngio (481-751) e da transição entre a Antiguidade (4000 a.C. - 476 d. C.) e a Idade Média (476-1453).
A igreja fica localizada em Dijon, capital da Borgonha, no leste da França. É uma cidade histórica, famosa por sua cultura e gastronomia.
Fundada na época romana, Dijon tornou-se um importante centro comercial e cultural durante a Idade Média, especialmente quando foi a capital do Ducado da Borgonha.
Os duques de Borgonha desempenharam um papel fundamental na história europeia, patrocinando as artes e expandindo a influência da região.
A cidade é famosa por sua arquitetura preservada, com edifícios que vão do estilo gótico ao renascentista.
O centro histórico, conhecido como 'secteur sauvegardé', é listado como Patrimônio Mundial da UNESCO como parte dos “Climats da Borgonha”, que representam a herança vinícola da região.
Um dos pontos turísticos mais emblemáticos é o Palácio dos Duques de Borgonha, que abriga o Museu de Belas Artes, com uma vasta coleção de artefatos históricos e pinturas.
Dijon também é conhecida mundialmente pela sua gastronomia, especialmente pela mostarda de Dijon, um condimento que leva o nome da cidade e é famoso em outros lugares do mundo, inclusive o Brasil.
Além disso, a região é um paraíso para os amantes do vinho, já que está situada na entrada da rota dos vinhos da Borgonha.
Por lá, se produzem alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, como o Pinot Noir e o Chardonnay.
Outro destaque é o Mercado de Dijon, projetado por Gustave Eiffel, que oferece uma experiência autêntica da culinária local, com queijos, carnes, vinhos e outras iguarias.
A cidade também realiza anualmente a Feira Internacional e Gastronômica, que atrai visitantes do mundo inteiro.
Culturalmente, Dijon oferece uma farta programação com teatros, festivais e eventos, como o Festival Internacional de Cinema de Cortometragem e o Festival de Música Antiga.
A cidade também é um polo educacional, sendo sede de uma das universidades mais antigas da França, a Universidade de Borgonha.
Em termos de mobilidade, Dijon está bem conectada com outras cidades francesas e europeias, graças à sua localização estratégica e à linha de trens de alta velocidade (TGV).
A cidade encanta com suas casas com fachadas de madeira e a famosa trilha da Coruja (Parcours de la Chouette), que guia os visitantes pelos principais pontos turísticos.
A coruja, aliás, é um símbolo de Dijon, representando boa sorte e proteção.