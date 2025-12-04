Críticos do ‘The New York Times’ elegem os 10 melhores filmes de 2025; veja!

A lista do prestigiado jornal norte-americano foi divulgada no dia 2 de dezembro e tem de filmes populares a independentes não tão conhecidos do grande público. Confira todos!
10º) 'The Mastermind', de Kelly Reichardt – Descrito como um 'filme anti-assalto', é um drama ambientado em 1970 sobre um homem de família em dificuldades que planeja roubar obras de arte de um museu suburbano.
9º) 'Levados pelas Marés', de Kia Zhangke – O filme, que estreou em Cannes 2024, segue a jornada da heroína Qiaoqiao em busca de seu amor, oferecendo um olhar sobre a transformação da China.
8º) 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho – O grande destaque brasileiro em 2025, o longa brasileiro premiado em Cannes é ambientado durante a ditadura militar no Recife em 1977.
7º) 'Sorry, Baby', de Eva Victor – O filme teve uma estreia badalada no Festival de Sundance e segue uma jovem professora de literatura em recuperação de um trauma, abordando temas como depressão e superação.
6º) 'My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow', de Julia Loktev – Esse documentário mostra a persistência de jovens jornalistas independentes (principalmente mulheres) em Moscou, enfrentando a repressão do regime de Putin antes da guerra na Ucrânia.
5º) 'BLKNWS: Terms e Conditions', de Kahlil Joseph – Longa-metragem de estreia do artista conhecido por seu trabalho em 'Lemonade', da Beyoncé.
4º) 'Foi Apenas um Acidente', de Jafar Panahi – O filme foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, mas o diretor foi sentenciado a um ano de prisão no Irã por 'atividades de propaganda' logo após a temporada de premiações.
A trama gira em torno de um ex-preso político que acredita ter encontrado seu torturador de anos atrás.
3º) 'Marty Supreme', de Josh Safdie – Estrelado por Timothée Chalamet, que treinou tênis de mesa para o papel, o filme mostra um traficante que se tornou o campeão mais velho da modalidade.
A performance de Chalamet tem sido amplamente elogiada e ele se tornou um dos cotados para o Oscar 2026.
2º) 'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson – Estrelado por Leonardo DiCaprio e Sean Penn, acompanha um grupo que se reúne para resgatar a filha de um membro de ex-revolucionários.
O longa venceu o prêmio de Melhor Filme na 35ª edição do Gotham Awards e, segundo o diretor Paul Thomas Anderson, a inspiração para construir a roteiro nasceu de sua própria trajetória familiar.
1º) 'Pecadores', de Ryan Coogler – O filme foi um fenômeno de bilheteria e crítica: foram quase US$ 368 milhões arrecadados mundialmente.
A trama traz Michael B. Jordan em um papel duplo, e mistura vampiros, música, romance e homenagens à cultura do Mississippi.