Após sete anos, Antônio Fagundes assume novo papel na Globo

Fagundes interpretará Rogério Brandão, um milionário que se casa com sua cuidadora, Adriana, vivida por Letícia Colin. Após decidir deixar toda a herança para a esposa, o personagem será dado como morto, e Adriana se tornará a principal suspeita, acabando presa e jurando vingança.
O elenco ainda contará com Isabel Teixeira como grande vilã. Fagundes tem aparecido em reprises como Rainha da Sucata e A Viagem, exibidas no Vale a Pena Ver de Novo.
Conhecido por sua rigorosa pontualidade no teatro, o ator revelou já ter enfrentado oito processos de espectadores que chegaram atrasados às suas peças, vencendo todos eles. Ele ressalta que o site oficial e as divulgações dos espetáculos sempre deixam clara a exigência de chegar no horário.
Ele disse: 'Ainda me surpreende a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que o nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e que não é permitida a entrada com a sessão já em andamento.'
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, organizadores de eventos culturais podem exigir pontualidade e impedir a entrada após determinado horário, desde que essa regra tenha sido claramente informada aos espectadores, por exemplo, no momento da compra dos ingressos.
Em março de 2025, um casal processou o ator após ser barrado por atraso na peça 'Dois de Nós', mas a Justiça de São Paulo rejeitou a ação em que pediam indenização de R$ 20 mil por danos morais e R$ 500 por danos materiais.
A juíza Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira negou o pedido e considerou que o casal não cumpriu as regras de entrada no espetáculo.
Antonio Fagundes, que nasceu em 18 de abril de 1949 é um dos principais nomes do entretenimento brasileiro, com mais de 50 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema. Desde cedo, mostrou interesse pelas artes e ingressou no Teatro de Arena na década de 1960.
Seu reconhecimento popular surgiu na TV Tupi, na década de 1970, como galã nas novelas 'Mulheres de Areia' e 'O Machão'. Em seguida, foi contratado pela TV Globo e estreou na emissora em 'Saramandaia' em 1976.
Ao longo de sua carreira, se consolidou como um dos maiores atores do país. Entre seus papéis mais marcantes estão o caminhoneiro Pedro na série 'Carga Pesada' , o ambicioso Ivan em 'Vale Tudo', o professor gago Caio em 'Rainha da Sucata' e o inescrupuloso Felipe Barreto em 'O Dono do Mundo'.
Sua carreira também se destacou por personagens como o coronel José Inocêncio em 'Renascer' e o fazendeiro Bruno Mezenga em 'O Rei do Gado'.
Se destacou em 'A Viagem' ao interpretar Otávio Jordão, um advogado que se apaixona por Diná, papel de Christiane Torloni, enquanto enfrenta a perseguição de um espírito obsessor. Após morrer em um acidente de carro, o personagem inicia “a viagem” ao plano espiritual.
Outros papéis de destaque incluem atuações em 'Por Amor' e 'Porto dos Milagres'. Na novela 'Duas Caras', interpretou Juvenal Antena, um líder comunitário e fundador da favela da Portelinha, que entra em conflito com um empresário por causa do terreno da comunidade.
Em 'Amor à Vida', ele interpretou César Khoury e, ao longo da trama, sua relação conturbada com o filho Félix se torna tema central, passando por conflitos e tentativas de reconciliação.
Mais recentemente, interpretou o dono da editora Alberto Prado Monteiro na novela 'Bom Sucesso' e recebeu, pelo papel, o prêmio de Personagem do Ano no Troféu Melhores do Ano em 2019.
Além da TV, o ator possui um extenso currículo no teatro e estrelou peças como 'A Ceia dos Cardeais', 'O Círculo de Giz Caucasiano', 'Hair', 'Gata em Telhado de Zinco Quente', 'Vermelho', 'Tribos' e 'Baixa Terapia'.
No Cinema, trabalhou em filmes como 'Sandra Sandra', 'A Compadecida', 'Eu Faço... Elas Sentem', 'Pra Frente, Brasil', 'O Corpo', 'Alemão', 'O Grande Circo Místico' e 'Maldito Benefício'. Além de participar de dublagens em 'O Grinch' e 'A Marcha dos Pinguins'.
Foi casado com Clarisse Abujamra entre 1973 e 1988, com quem teve três filhos: Dinah, Antônio Neto e Diana. Do casamento com Mara Carvalho, de 1988 a 2000, nasceu o quarto filho, o ator Bruno Fagundes. Em 2007, iniciou o relacionamento com Alexandra Martins, com quem se casou em 2016.