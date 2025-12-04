Entretenimento Após sete anos, Antônio Fagundes assume novo papel na Globo Antônio Fagundes está prestes a retornar às novelas da Globo após sete anos longe do formato. Segundo a coluna Outro Canal, do F5, o ator deve assinar contrato para integrar Quem Ama, Cuida, nova novela de Walcyr Carrasco prevista para maio de 2026. Por Flipar

Reprodução Instagram