Vinheta paralisa o país: momentos marcantes do Plantão da Globo

01 de maio de 1994 - Um dos dias mais tristes do esporte brasileiro foi com a morte do piloto de fórmula Ayrton Senna, durante o GP de Ímola, na Itália. Foram nove plantões no dia (um recorde do plantão da Globo na época), todos ancorados por Léo Batista.
20 de julho de 1994 - Este plantão chama a atenção por ser uma notícia positiva. A Globo interrompeu a programação para mostrar a chegada da Seleção Brasileira tetracampeã mundial após derrotar a Itália nos pênaltis. Mauro Naves cobriu o momento, no Aeroporto de Cumbica, em São Paulo.
03 de março de 1996 - O Plantão da Globo noticiou a queda do avião que transportava os integrantes da banda Mamonas Assassinas, no seu auge do sucesso. O acidente, que matou todos passageiros, aconteceu perto do aeroporto de Cumbica, em São Paulo.
08 de junho de 1997 - A programação foi interrompida para avisar que Gustavo Kuerten, o Guga, havia se tornado campeão de Roland Garros, um dos principais torneios de tênis do mundo. O primeiro e até então único brasileiro a levantar o troféu parisiense.
23 de junho de 1998 - A Globo entrou com o plantão para informar o falecimento do cantor Leandro, que fazia dupla com Leonardo. O músico faleceu devido à evolução do Tumor de Askin.
11 de setembro de 2001 - Um dos momentos mais impactantes da história, quando dois aviões se chocaram com as torres do World Trade Center, em um ataque terrorista que matou milhares de pessoas nos Estados Unidos.
02 de abril de 2005 - O Papa João Paulo II morreu e o plantão que noticiou a morte do Pontífice da Igreja Católica foi apresentado pela jornalista Fátima Bernardes.
29 de setembro de 2006 - O Voo Gol 1907 ficou na história como parte de uma das maiores tragédias brasileiras. Os154 passageiros que estavam no Boeing 737 morreram após a aeronave se despedaçar no ar ao se chocar com outro avião, um Legacy.
17 de julho de 2007 - Ao tentar pousar na pista 35L do Aeroporto de Congonhas, o Voo TAM 3054 que vinha de Porto Alegre não conseguiu frear e colidiu com o prédio da TAM Express e com um posto de gasolina da Shell, matando os 187 passageiros e mais 12 pedestres.
17 de outubro de 2008 - Eloá Pimentel foi feita refém na cidade de Santo André por Lindemberg Alves, ex-namorado da vítima. Após mais de 100 horas de cárcere privado a polícia invadiu o local, mas Eloá levou um tiro do ex-companheiro e faleceu no hospital.
02 de maio de 2011 - O plantão da Globo transmitiu o discurso do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que confirmava a captura e a morte do terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão.
11 de fevereiro de 2012 - Esse plantão, que interrompeu o BBB 12, aconteceu para noticiar a morte da famosa cantora Whitney Houston, em Los Angeles.
31 de agosto de 2016 - Michel Temer toma posse oficialmente como presidente da República, semanas depois de Dilma Rousseff deixar o cargo após sofrer o impeachment.
29 de novembro de 2016 - O plantão noticiou a queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense, que jogaria a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. 71 pessoas morreram e seis sobreviveram (3 jogadores, 1 jornalista e 2 tripulantes).
07 de abril de 2018 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à Polícia Federal. Ao todo foram 8 plantões com vinheta ao longo do dia, segundo maior número de exibições da vinheta em um único dia do plantão da Globo.
25 de janeiro de 2019 - Inúmeros plantões ao longo da programação deram destaque para o rompimento da barragem de Brumadinho (MG). Ao todo, 272 pessoas morreram em decorrência da tragédia.
11 de março de 2020 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que o surto de Covid-19 se tornou uma pandemia.
5 de novembro de 2021 - Um plantão interrompeu a novela 'O Clone', dentro do 'Vale a Pena Ver de Novo', para anunciar o acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos.
8 de setembro de 2022 - O 'Jornal Hoje' foi interrompido para o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos.
29 de 2022 - Morre Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 82 anos. O filme 'Jumper', que era exibido na Sessão da Tarde, foi interrompido para a entrada do plantão com Renata Vasconcellos.
9 de maio de 2023 - Plantão para a morte de Rita Lee, ícone da música brasileira. Na ocasião, a vinheta entrou no momento em que o 'Mais Você' era exibido pela manhã.
17 de agosto de 2024 - O 'É de Casa' é interrompido para o anúncio da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, vítima de uma broncopneumonia aos 93 anos.
8 de maio de 2025 - Vinheta do plantão durante a exibição do 'Globo Esporte' para o anúncio do resultado do conclave que escolheu o novo papa Leão XIV.