Calmante mais vendido do Brasil pode causar dependência em idosos; entenda

Atualmente, o clonazepam é o calmante mais vendido no Brasil.
Cerca de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos fazendo uso desse medicamento.
Somente em 2024, foram vendidas 39 milhões de caixas do remédio, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Inicialmente indicado para epilepsia, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono, o remédio é eficaz e de ação prolongada, mas é preciso tomar cuidado.
Isso porque o uso contínuo e sem supervisão tem levado a uma dependência generalizada.
â??O efeito Ã© rÃ¡pido e eficaz, e Ã© exatamente isso que o torna perigoso. O medicamento funciona â?? mas, equivocadamente, passa a ser tomado sem fim', alertou ao g1 o especialista em Medicina do Sono e professor da USP, Alan Eckeli.
Além disso, o medicamento — de baixo custo e fácil acesso — é frequentemente prescrito de forma inadequada e usado por anos sem acompanhamento, especialmente entre idosos.
Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa.
Como o efeito do clonazepam pode durar por atÃ© 24 horas, tomÃ¡-lo de forma contÃnua pode trazer malefÃcios.
“No idoso, cujo metabolismo é mais lento, esse acúmulo aumenta o risco de confusão mental, quedas e dependência”, afirmou o médico geriatra Pedro Curiati.
A dependência se instala porque o organismo desenvolve tolerância — o que leva muitos a aumentar a dose por conta própria —, e o cérebro aprende a relaxar apenas com o remédio.
Ao tentar parar, a ansiedade e a insônia podem retornar de forma mais intensa (o chamado 'efeito rebote').
Além disso, muitos idosos usam o calmante como uma 'anestesia emocional' para lidar com a solidão, luto e falta de apoio, o que reforça o vício.
Especialistas são unânimes em afirmar que a interrupção do uso crônico nunca deve ser abrupta, exigindo um desmame lento e supervisionado.
Uma alternativa recomendada para problemas de insônia e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas ela ainda é pouco acessível pelo SUS.
Paralelamente, mudanÃ§as de hÃ¡bitos, como atividade fÃsica, evitar exposiÃ§Ã£o a telas durante Ã noite e horÃ¡rios regulares para dormir, podem ajudar.
O geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que a tristeza crônica em idosos pode ser confundida com a ansiedade, o que provoca a prescrição equivocada de calmantes.
â??O tratamento adequado, alÃ©m do diagnÃ³stico mÃ©dico, deve ser feito com antidepressivos â?? que nÃ£o causam dependÃªncia â?? e, sempre que possÃvel, com terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia', elucidou.