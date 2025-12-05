Notícias

Calmante mais vendido do Brasil pode causar dependência em idosos; entenda

O uso irregular do clonazepam, conhecido comercialmente como Rivotril, tem provocado uma dependência silenciosa entre os idosos e ligado um alerta na comunidade científica.

Atualmente, o clonazepam é o calmante mais vendido no Brasil.

Cerca de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos fazendo uso desse medicamento.

Somente em 2024, foram vendidas 39 milhões de caixas do remédio, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inicialmente indicado para epilepsia, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono, o remédio é eficaz e de ação prolongada, mas é preciso tomar cuidado.

Isso porque o uso contínuo e sem supervisão tem levado a uma dependência generalizada.

â??O efeito Ã© rÃ¡pido e eficaz, e Ã© exatamente isso que o torna perigoso. O medicamento funciona â?? mas, equivocadamente, passa a ser tomado sem fim', alertou ao g1 o especialista em Medicina do Sono e professor da USP, Alan Eckeli.

Além disso, o medicamento — de baixo custo e fácil acesso — é frequentemente prescrito de forma inadequada e usado por anos sem acompanhamento, especialmente entre idosos.

Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa.

Como o efeito do clonazepam pode durar por atÃ© 24 horas, tomÃ¡-lo de forma contÃ­nua pode trazer malefÃ­cios.

“No idoso, cujo metabolismo é mais lento, esse acúmulo aumenta o risco de confusão mental, quedas e dependência”, afirmou o médico geriatra Pedro Curiati.

A dependência se instala porque o organismo desenvolve tolerância — o que leva muitos a aumentar a dose por conta própria —, e o cérebro aprende a relaxar apenas com o remédio.

Ao tentar parar, a ansiedade e a insônia podem retornar de forma mais intensa (o chamado 'efeito rebote').

Além disso, muitos idosos usam o calmante como uma 'anestesia emocional' para lidar com a solidão, luto e falta de apoio, o que reforça o vício.

Especialistas são unânimes em afirmar que a interrupção do uso crônico nunca deve ser abrupta, exigindo um desmame lento e supervisionado.

Uma alternativa recomendada para problemas de insônia e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas ela ainda é pouco acessível pelo SUS.

Paralelamente, mudanÃ§as de hÃ¡bitos, como atividade fÃ­sica, evitar exposiÃ§Ã£o a telas durante Ã  noite e horÃ¡rios regulares para dormir, podem ajudar.

O geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que a tristeza crônica em idosos pode ser confundida com a ansiedade, o que provoca a prescrição equivocada de calmantes.

â??O tratamento adequado, alÃ©m do diagnÃ³stico mÃ©dico, deve ser feito com antidepressivos â?? que nÃ£o causam dependÃªncia â?? e, sempre que possÃ­vel, com terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia', elucidou.

