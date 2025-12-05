Por onde anda Roberto Bataglin: ator foi galã nos anos 90

O ator trocou os estúdios pelos canteiros de obras e hoje atua como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Além de intermediar vendas e aluguéis, ele também trabalha com reformas e construção de novas unidades.
Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Bataglin contou que gosta de transformar os imóveis antes de colocá-los no mercado: “Dou um upgrade para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”.
O ator afirmou que a transição ocorreu de maneira natural, depois que os convites para atuar começaram a diminuir. “Parece que os atores não têm mais nada para oferecer quando ficam mais velhos. Começou a cair a procura. No exterior, os atores com a minha idade continuam trabalhando muito. Mas tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou.
Nascido no Rio de Janeiro em 1962, Bataglin iniciou sua trajetória na televisão com participações pequenas até conquistar o primeiro papel fixo em “Partido Alto”, em 1984, interpretando Fernando, um jovem atleta sonhador.
Depois, viveu Emílio na novela “Um Sonho a Mais”, em 1985, e atuou como César em “Selva de Pedra”, em 1986.
Entre os papéis mais marcantes de Roberto Bataglin nos anos 1980 estão Tadeu, de “Sassaricando”, e Rodrigo, de “Lua Cheia de Amor”.
Já nos anos 1990, ele se destacou como Cláudio, em “A Próxima Vítima”, e Aquiles, em “Vira-Lata”.
Esses trabalhos consolidaram sua imagem como um dos galãs mais populares da Globo naquela década.
Na década de 2000, Bataglin continuou atuando, mas com menor frequência. Sua última novela na TV Globo foi “Sete Pecados”, exibida em 2007.
Depois disso, fez participações em séries e programas de humor da emissora, como “Faça Sua História” e “Zorra Total”.
Ao longo da carreira, Bataglin também atuou no cinema, em produções como “Nunca Fomos Tão Felizes” e “Garota Dourada”.
Na vida pessoal, Roberto Bataglin é casado com a atriz Klara Homsani, com quem tem um filho, Kauã.
Antes do casamento atual, ele já era pai de Lauro, nascido em 1984, e de Leonardo, nascido em 1996.
Uma curiosidade é que Bataglin só descobriu que Lauro era seu filho quando o rapaz já era adulto. Segundo o ator, ele havia perdido o contato com a mãe do menino, que se mudou para o exterior, e anos depois foi surpreendido quando Lauro o procurou e pediu para fazer um teste de DNA.