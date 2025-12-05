Celebridades e TV

Por onde anda Roberto Bataglin: ator foi galã nos anos 90

Roberto Bataglin, que completou 63 anos no dia 4 de novembro de 2025, está longe das novelas desde “Apocalipse”, exibida pela Record TV em 2018.

Por Flipar
Divulgação

O ator trocou os estúdios pelos canteiros de obras e hoje atua como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Além de intermediar vendas e aluguéis, ele também trabalha com reformas e construção de novas unidades.

Reprodução Globoplay

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Bataglin contou que gosta de transformar os imóveis antes de colocá-los no mercado: “Dou um upgrade para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”.

Reprodução Youtube

O ator afirmou que a transição ocorreu de maneira natural, depois que os convites para atuar começaram a diminuir. “Parece que os atores não têm mais nada para oferecer quando ficam mais velhos. Começou a cair a procura. No exterior, os atores com a minha idade continuam trabalhando muito. Mas tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou.

Reprodução Instagram /@robertobattaglin

Nascido no Rio de Janeiro em 1962, Bataglin iniciou sua trajetória na televisão com participações pequenas até conquistar o primeiro papel fixo em “Partido Alto”, em 1984, interpretando Fernando, um jovem atleta sonhador.

Reprodução Globoplay

Depois, viveu Emílio na novela “Um Sonho a Mais”, em 1985, e atuou como César em “Selva de Pedra”, em 1986.

Reprodução Globoplay

Entre os papéis mais marcantes de Roberto Bataglin nos anos 1980 estão Tadeu, de “Sassaricando”, e Rodrigo, de “Lua Cheia de Amor”.

Reprodução Globoplay

Já nos anos 1990, ele se destacou como Cláudio, em “A Próxima Vítima”, e Aquiles, em “Vira-Lata”.

Reprodução Globoplay

Esses trabalhos consolidaram sua imagem como um dos galãs mais populares da Globo naquela década.

Reprodução Globoplay

Na década de 2000, Bataglin continuou atuando, mas com menor frequência. Sua última novela na TV Globo foi “Sete Pecados”, exibida em 2007.

Reprodução Globoplay

Depois disso, fez participações em séries e programas de humor da emissora, como “Faça Sua História” e “Zorra Total”.

Reprodução Globoplay

Ao longo da carreira, Bataglin também atuou no cinema, em produções como “Nunca Fomos Tão Felizes” e “Garota Dourada”.

Reprodução Globoplay

Na vida pessoal, Roberto Bataglin é casado com a atriz Klara Homsani, com quem tem um filho, Kauã.

Reprodução Instagram

Antes do casamento atual, ele já era pai de Lauro, nascido em 1984, e de Leonardo, nascido em 1996.

Reprodução Globoplay

Uma curiosidade é que Bataglin só descobriu que Lauro era seu filho quando o rapaz já era adulto. Segundo o ator, ele havia perdido o contato com a mãe do menino, que se mudou para o exterior, e anos depois foi surpreendido quando Lauro o procurou e pediu para fazer um teste de DNA.

Reprodução Youtube

Veja Mais