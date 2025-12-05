Galeria Caçulas da história: Os países mais novos do planeta O mundo tem 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), representados no mapa por fronteiras políticas e distribuídos em seis continentes. Há ainda territórios e nações autodeclaradas independentes que, no entanto, não integram oficialmente a entidade. Por Flipar

Imagem de maps-for-free por Pixabay