Conheça o arquipélago onde o assobio é uma forma de linguagem aprendida na escola

Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.
O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.
Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.
O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.
O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.
La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.
A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.
Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações - laicas ou religiosas.
A tradição do assobio como linguagem é tão marcante que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.
Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.
O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.
As Ilhas Canárias têm cerca de 2,1 milhões de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraídos pela beleza natural do lugar.
O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento
A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.
O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.
O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.
Há belas praias e um centro histórico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.
Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.
A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.
Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.
La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.
Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.