Conheça o arquipélago onde o assobio é uma forma de linguagem aprendida na escola

As Ilhas Canárias são o único país do mundo que tem uma língua em forma de assobio.

Por Flipar
Imagem de Rainer por Pixabay

Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.

Youtube Canal Heriberta Kamimura

O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.

Imagem de sgrunden por Pixabay

Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.

Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias

O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.

Reprodução Globoplay

O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.

Imagem de Nici Keil por Pixabay

La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.

Flickr Carlos victorero

A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.

Tanrod - Wikimédia Commons

Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações - laicas ou religiosas.

Youtube Canal Avian020391

A tradição do assobio como linguagem é tão marcante que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.

divulgação UNESCO

Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.

Reprodução Google

O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.

Reprodução Facebook

As Ilhas Canárias têm cerca de 2,1 milhões de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraídos pela beleza natural do lugar.

Flickr - Pedro Szekely

O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento

Imagem de jonatnes0 por Pixabay

A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.

Imagem de Mariya Muschard por Pixabay

O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.

Imagem de Matlik por Pixabay

O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.

Obdulio Obduliez - Wikimédia Commons

Há belas praias e um centro histórico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.

Flickr Patronato de Turismo de Gran Canari e Yörch - Tamara k - Wikimédia Commons e Imagem de Klaus Stebani por Pixabay ,

Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.

Markus Kammermman, Widiing, Steve Larkin, D Apolirki e Wifried Besser Pixabay

A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.

Thomas Kolessa, Beru Kerckx, ClausF Pixabay e Flickr Hansziel99

Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.

Frank Vincentz - Wikimédia Commons

La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.

Ailén Martín - Wikimédia Commons

Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.

Mihail Schwarz - Wikimédia Commons

