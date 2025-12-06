Atriz que viralizou ao dar “grito de terror” em entrevista já estrelou mais de 100 produções

Gilda Nomacce, de 54 anos, estava sendo entrevistada no telejornal 'JM1', da TV Mirante (afiliada da Rede Globo no Maranhão).
Ela divulgava o filme 'Enterre Seus Mortos', no Festival Maranhão na Tela.
Enquanto explicava sobre o longa, a atriz surpreende a jornalista e de repente solta um grito inesperado. O momento rapidamente virou meme nas redes sociais.
Enquanto ainda performava, a apresentadora Geyce Gomes começou a encerrar rapidamente o programa.
Muitos especularam que a âncora teria se assustado com a encenação, mas ela negou: 'Eu já sabia que ela iria fazer uma performance. Já tinham nos avisado. Eu não sabia é que ela iria gritar', afirmou.
'Também não houve susto e nem encerrei o jornal por causa da performance. É que eu precisei interrompê-la porque o jornal já estava acabando mesmo', explicou a jornalista.
Nas redes sociais, o público se dividiu a respeito da interpretação surpresa da atriz. 'Acho que é isso a fama: estar sujeito a todas as visões. Estou rindo de tudo com muito prazer e alegria”, disse Gilda.
Ela afirmou que vê a repercussão como uma nova forma de reconhecimento: “Vai ser muito interessante, depois de tantos anos de carreira, conhecerem meu nome e rosto através de um meme”.
Com 108 produções no IMDb, a atriz tem uma carreira sólida, tendo atuado em festivais internacionais como Cannes e Berlim. Conheça mais sobre ela!
Natural de Ituverava, interior de São Paulo, Gilda Nomacce acumula mais de 40 anos de carreira.
São atuações em teatro, ópera, produções de streaming e participação em festivais como Cannes e Berlim.
Ela iniciou a carreira no teatro ainda criança e estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP, City Lit School of Art, de Londres, Watermill Center, de Nova York, e o teatro de Tabakov, de Moscou.
Ela estrelou inúmeros filmes no cinema, como 'Trabalhar Cansa', de 2011, 'Califórnia', de 2015, e 'Todos os Mortos', de 2020.
Em 2017, Gilda estrelou 'Como Nossos Pais', dirigido por LaÃs Bodanzky, e o terror 'As Boas Maneiras'.
Na TV, a artista trabalhou em produções como 'Zé do Caixão', 'A Garota da Moto' e 'Cidade Invisível', lançada pela Netflix em 2023.
Sobre o grito, a atriz disse que é algo que ela ensaia: “Eu desenvolvo gritos agudos, cada vez mais longos'.
'Quando comecei a gritar, não ouvi a apresentadora terminando o jornal, foi isso que aconteceu”, acrescentou.
'Enterre Seus Mortos', filme que estava sendo divulgando pela atriz no telejornal, é dirigido por Marco Dutra e baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia.
Além de Gilda, o elenco do longa conta com Selton Mello, Betty Faria e Marjorie Estiano.