Estilo de Vida

Cidade egípcia é tão fedorenta que motoristas recusam corrida para lá

Nos arredores da região metropolitana de Cairo, capital do Egito, uma cidade chama a atenção pela enorme quantidade de lixo, mas nem tudo é o que parece.

Por Flipar
wikimedia commons Vyacheslav Argenberg

Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas.

reprodução/youtube

Eles se concentram principalmente em Manshiyat Naser, conhecida como 'Cidade do Lixo', e desenvolvem essa atividade desde a década de 1940.

wikimedia commons Ouahidb

Juntos, eles desenvolveram um sistema que recicla até 80% dos resíduos coletados, tido como um dos mais eficientes do mundo.

reprodução/youtube

Segundo o documentário 'Zabbaleen: Cidade do Lixo' (2016), a coleta é realizada principalmente por homens e crianças, que recolhem o lixo com carroças e caminhonetes.

reprodução/youtube

Além de coletar e separar lixo em 16 categorias diferentes, os Zabbaleen investem até 12 horas diárias na triagem desses materiais.

reprodução/youtube

Cada item pode ser classificado em papel branco, papel amarelo, papel grosso, jornal, papel fino, etc. Após a separação detalhada, os materiais são vendidos a indústrias e empresas.

reprodução/youtube

Diferentemente de outros grupos de coleta , os Zabbaleen utilizam equipamentos para transformar resíduos em materiais de maior valor, como granuladores de plástico, compactadores de papel e moedores de tecidos.

reprodução/youtube

Antes, a triagem inicial do lixo na comunidade era realizada com a ajuda dos porcos, que consumiam os resíduos orgânicos.

reprodução/youtube

Quando atingiam o tamanho adequado, esses animais eram vendidos para resorts e destinos turísticos.

reprodução/youtube

Por serem cristãos coptas, os Zabbaleen não podem criar, alimentar ou viver perto de porcos, um animal considerado 'sujo', 'impuro'.

reprodução/youtube

No entanto, esse método foi abolido em 2009, quando o governo egípcio, preocupado com a propagação da gripe H1N1, ordenou o abate de todos os porcos no país.

reprodução/youtube

Cerca de 300 mil porcos foram sacrificados, o que ameaçou a estrutura de coleta e separação de lixo dos Zabbaleen.

Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons

Depois dos abates, restos de comida e muito lixo se acumularam nas ruas do Cairo, já que o sistema de coleta não conseguiu atender à demanda sem o auxílio dos Zabbaleen.

reprodução/youtube

Ainda que a criação de porcos tenha sido proibida no bairro, a economia local continua fundamentada na reciclagem até os dias atuais.

reprodução/youtube

Segundo um relato da jornalista Evelyn Koch, dona do blog Vida no Egito, 'a região tem um odor característico e insuportável, mas muitas famílias vivem lá por gerações e estão acostumados'.

wikimedia commons ?????? ??????

'A polícia não vai, táxi e Uber também se recusam a fazer o trajeto. A comunidade tem suas próprias regras', contou a jornalista.

wikimedia commons Diego Delso

Evelyn explica que, para conhecer a comunidade, é necessário planejar a visita com antecedência e encontrar alguém que possa guiar o percurso.

reprodução/youtube

Além das atividades de reciclagem, Manshiyat Naser também abriga uma das atrações turísticas mais singulares do Egito: a Igreja Suspensa de Mokattam, ou Igreja de São Simão, que foi escavada diretamente na rocha das colinas locais.

Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons

Veja Mais