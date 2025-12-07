Entretenimento Memória de Sergio Mendes: o brasileiro que levou nossa música ao topo do mundo O brasileiro Sérgio Mendes foi um dos músicos mais importantes do país com reconhecimento internacional. Ele nasceu há 84 anos, no dia 11 de fevereiro de 1941, e se tornou um dos compositores mais prestigiados do mundo. Por Flipar

- Flickr Tomros