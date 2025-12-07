Famosos que não tomam bebidas alcoólicas; entenda seus motivos

O artista optou por abandonar o consumo de bebidas alcoólicas ainda nos anos 1990 e, desde então, segundo ele, continua sem beber.
Durante uma conversa sobre sua época de excessos, ele comentou que a decisão surgiu depois de passar por momentos complicados: 'Perdi a humanidade por conta do abuso de drogas e álcool'.
Assim como ele, outras personalidades do mundo artístico já disseram publicamente que não tomam bebidas alcoólicas ou porque não gostam ou porque decidiram parar de tomar, por motivos variados. Veja quem são e por que tomaram essa atitude.
GISELE BÜNDCHEN - A renomada modelo brasileira teve bebê recentemente, mas mesmo antes da gestação, já tinha avisado que não consumia mais bebidas alcoólicas, nem mesmo em ocasiões sociais.
“Logo depois de completar 40 anos, na verdade, senti uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia uma taça de vinho”, disse Gisele, acrescentando que, ao parar de beber, ficou mais consciente e menos ansiosa.
JENNIFER LOPEZ: A atriz já declarou publicamente que não consome bebidas alcoólicas. A razão? Ela acredita que qualquer volume de álcool seja prejudicial para sua pele.
Quando a artista, que lutou contra o alcoolismo, aceitou ser a embaixadora de uma marca de bebidas, provocou uma onda de críticas nas redes sociais.
JORGE ARAGÃO: O sambista já revelou que gosta de compor bebendo água e leite. Aliás, o veterano assegura que nunca experimentou bebidas alcoólicas.
Em uma entrevista recente ao jornal 'Extra,' Aragão afirmou que, ao longo da vida toda, nunca abriu uma cerveja. “Faço festa com Coca-Cola, Toddynho.. Até com mingau de aveia”.
ALCIONE: Outra sambista que optou por não ingerir bebidas alcoólicas é a “Marrom”, Alcione. 'Não bebo, não. Sou uma sambista às avessas', já declarou.
Segundo ela, apesar da “voz de bar”, ela nunca afogou as mágoas num copo de bebida. “Quando chorei, foi em casa, tomando leite ou guaraná', brincou.
L7NNON: O rapper carioca não só não consome bebidas alcoólicas como também não fuma cigarros.
Durante uma entrevista para um podcast, ele disse: “Acredito que vá conseguir viver sem isso. Mas não sou ninguém para julgar quem faz'.
CHRIS MARTIN: O vocalista do Coldplay compartilhou que o consumo de bebidas alcoólicas lhe causava sentimentos negativos.
Além de dizer que ficava deprimido quando bebia, o artista revelou que já não ingere álcool desde a juventude.
BÁRBARA BORGES: Certa vez, a atriz compartilhou abertamente sua luta contra o alcoolismo. Em uma entrevista ao 'Gshow,' ela abordou o assunto e disse “estar num processo de cura”.
“Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira e fazer o papel da salvadora', afirmou a atriz, ressaltando, porém, que para ela o melhor é não beber.
BRAD PITT: Além de já ter admitido não ser fã de banho, o astro de Hollywood já comentou algumas vezes sobre suas lutas contra o vício em álcool no passado.
'Eu levei as coisas o mais longe que pude, então cancelei meu privilégio de beber', disse, em entrevista ao USA Today.
ROBERT DOWNEY JR.: Outro astro americano que largou o vício da bebida foi Robert Downey Jr.
O ator sofreu por um bom tempo com bebidas e drogas, mas jÃ¡ revelou que se comprometeu com a sobriedade antes mesmo de viver o Homem de Ferro nas telonas.
BRADLEY COOPER - Apesar de ter feito “Se Beber, Não Case!”, o ator revelou que na vida real não é adepto das ressacas.
'Se eu continuasse [bebendo], realmente sabotaria minha vida inteira', afirmou o astro, ao dizer que largou o álcool aos 29 anos de idade.