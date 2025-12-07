Piscina em capela de antigo hospital psiquiátrico atrai turistas no Reino Unido

Mais impressionante ainda é o fato de que a capela ficava dentro do hospital psiquiátrico Claybury Hospital, que funcionou de 1893 a 1997.
Depois de fechado, o espaço foi reformado e virou um condomínio luxuoso, o Repton Park, com apartamentos, áreas verdes e um clube exclusivo.
A academia do local, gerida pela Virgin Active, manteve a arquitetura original do prédio, com tijolos à vista e estilo vitoriano.
No seu interior, há uma piscina de 24 metros, além de chuveiros, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna, que antes era o confessionário da capela.
Apesar das mudanças, a igreja ainda mantém sua estrutura impressionante, com arcos altos, vitrais coloridos e um teto em abóbada
Quem nada na piscina pode admirar os vitrais coloridos, o teto alto e os arcos imponentes.
O Repton Park se tornou um endereço cobiçado, especialmente por famosos. Há boatos de que celebridades como Jeremy Clarkson, Lily Allen, Kate Moss, Patsy Palmer e Simon Webbe já moraram ali.
O condomínio também é popular entre jogadores de times de futebol locais, como Arsenal e Tottenham.
Redbridge é uma área localizada em Ilford, no nordeste de Londres, que dá nome ao London Borough of Redbridge.
A área é conhecida por sua atmosfera residencial tranquila, com ruas arborizadas, parques agradáveis e boa infraestrutura, sendo uma opção popular para famílias que buscam qualidade de vida fora do centro movimentado da capital britânica.
Já o Repton Park é composto por mais de 400 casas e apartamentos, que combinam edifícios góticos vitorianos restaurados com novas construções.
O condomínio conta com jardins privados e uma ampla área verde, anteriormente um campo de críquete, que agora abriga um pavilhão de madeira utilizado como creche infantil.
Inaugurado em 1893, o Claybury Hospital foi um dos chamados 'Five Great Asylums' (Cinco Grandes Asilos) construídos ao redor de Londres no final do século 19.
O hospital tinha como principal prioridade atender pacientes com doenças mentais, seguindo os princípios de tratamento mais humanizados da época.
Durante seu auge, o hospital tinha capacidade para mais de 2.000 pacientes e incluía fazendas, oficinas e até um teatro, onde os internos participavam de atividades ocupacionais como parte do tratamento.
Com as mudanças nas políticas de saúde mental no Reino Unido no final do século 20, especialmente após a introdução do 'Care in the Community' ('tratamento comunitário em vez de internação prolongada'), muitos hospitais psiquiátricos grandes foram fechados.
Com isso, o Claybury Hospital encerrou suas atividades em 1997, após mais de um século de funcionamento.