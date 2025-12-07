Estilo de Vida

Pesquisadores testam pílula que simula efeitos de exercícios físicos

Pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, desenvolveram uma molécula que é capaz de simular os efeitos benéficos do exercício físico e do jejum no corpo humano.

Por Flipar
John Unsplash

O estudo, realizado com sucesso em camundongos e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, já avança para testes clínicos em humanos.

wikimedia commons kcthetc1

Segundo Thomas Poulsen, professor de Química e coautor do estudo, a molécula induz um estado metabólico semelhante ao de correr 10 quilômetros em jejum.

Jozsef Hocza Unsplash

Segundo os cientistas, muitos benefícios do exercício físico e da restrição calórica estão ligados ao aumento dos níveis de lactatos e cetonas no organismo, substâncias que funcionam como combustível para as células.

freepik Drazen Zigic

'Quando os níveis de lactato e cetonas no sangue aumentam, a produção de um hormônio supressor de apetite também aumenta e o nível de ácidos graxos livres no sangue diminui', comentou Thomas Poulsen.

Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay

'Isso traz uma série de benefícios à saúde, como a redução do risco de desenvolver síndrome metabólica”, acrescentou.

William Choquette pexels

Contudo, o consumo direto de lactatos e cetonas na dieta não foi eficaz porque não eliminou do organismo algumas substâncias prejudiciais como ácido e sal.

freepik 8photo

Para solucionar esse problema, os cientistas desenvolveram uma molécula inovadora que combina lactatos e cetonas sem esses subprodutos indesejáveis.

Chokniti Khongchum por Pixabay

Após três anos de pesquisas, eles criaram uma substância chamada LaKe, que alcançou resultados promissores.

Towfiqu barbhuiya Unsplash

Quando testada em camundongos, a molécula LaKe elevou de forma controlada e segura os níveis de lactatos e cetonas no organismo, resultando no aumento de um hormônio peptídico que promove a saciedade.

freepik kjpargeter

Os cientistas concluíram que LaKe é uma forte candidata para estimular as respostas biológicas benéficas associadas a esses metabólitos.

fernando zhiminaicela/Pixabay

Thomas Poulsen destacou que, embora os efeitos fossem esperados devido às propriedades conhecidas das substâncias, a inovação está na criação de uma molécula que permite manipular essas quantidades de maneira segura e eficaz.

freepik rawpixel.com

Se os ensaios clÃ­nicos confirmarem a seguranÃ§a e eficÃ¡cia, num prÃ³ximo passo a molÃ©cula LaKe poderÃ¡ ser usada como um suplemento nutricional avanÃ§ado.

Imagem Freepik

Ou seja, poderá oferecer benefícios especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em manter uma rotina rigorosa de exercícios e dieta.

stocksnap pixabay

O professor ressalta que a molécula pode ser uma solução para pessoas com limitações físicas, como problemas cardíacos ou fraqueza geral, ajudando na recuperação e na obtenção dos benefícios metabólicos de forma acessível e prática.

Daniel Reche/Pixabay

Essa não é a única pesquisa obre moléculas que imitam os efeitos dos exercícios físicos. Um estudo publicado no fim de 2023 por cientistas das Universidades de Washington (foto) e da Flórida testou uma substância chamada SLU-PP-332.

wikimedia commons Ser Amantio di Nicolao

O fármaco atua sobre proteínas chamadas ERRs, responsáveis por ativar vias metabólicas em tecidos como músculos e coração, semelhantes aos efeitos do exercício físico.

geniusvv por Pixabay

No experimento, camundongos obesos tratados com SLU-PP-332 apresentaram uma redução significativa de gordura e perda de peso, mesmo sem mudanças na alimentação ou prática de exercícios.

Cindy Parks por Pixabay

Eles acumularam 10 vezes menos gordura e perderam 12% do peso. O professor Thomas Burris, responsável pelo estudo, explicou que os animais 'gastaram mais energia simplesmente vivendo'.

pixabay

A molécula não causou efeitos colaterais graves e os cientistas agora estão trabalhando para aprimorar sua estrutura, visando a administração em forma de pílula.

Hal Gatewood/Unsplash

Veja Mais