Arqueólogos descobrem cidade submersa no Quirguistão

Na primeira fase, em julho, foi testado o sistema robótico Trioniks-6M. O veículo operou com apoio do posicionamento hidroacústico RWLT, guiado por boias de geoposicionamento. Essa combinação eliminou pontos cegos e garantiu até quatro horas de operação diária. O resultado foi um mapeamento preciso de estruturas medievais no fundo do lago.