Galeria Do nômade ao urbano: história e diferenças entre as duas Mongólias Entre as curiosidades geográficas mais intrigantes do mundo está a existência de duas Mongólias distintas, que frequentemente geram confusão. Apesar de compartilharem raízes históricas e culturais, elas se diferenciam profundamente em status político, população e identidade nacional. Conhecer tais particularidades é essencial na valorização da diversidade dos povos mongóis e suas trajetórias únicas. Por Flipar

reprodução/ tripadvisor