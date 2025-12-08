Shopping famoso de Buenos Aires vai fechar depois de 30 anos

Depois de mais de 30 anos presente no dia a dia da população, um shopping popular está com os dias contados para fechar as portas.
Trata-se do Shopping Portal Palermo, que fica em uma das áreas mais valorizadas de Palermo.
O centro comercial, que ao longo das décadas se consolidou como um espaço de convivência e um dos principais pontos de referência do bairro, será fechado nos próximos anos.
A decisÃ£o foi tomada apÃ³s um processo de licitaÃ§Ã£o conduzido pelo governo argentino, que concedeu o terreno Ã empresa Consultatio.
A companhia venceu a concorrência com uma oferta de aproximadamente US$ 127 milhões, valor que permitirá implementar o projeto que substituirá o atual shopping.
O Grupo Cencosud, responsÃ¡vel pela gestÃ£o do shopping desde sua inauguraÃ§Ã£o em 1996, informou que todo o espaÃ§o serÃ¡ reformulado para abrigar um grande empreendimento urbano.
A Consultatio, nova detentora do espaço, planeja erguer um complexo que unirá residências, estabelecimentos comerciais e áreas de lazer ao ar livre.
A notícia da desocupação gerou preocupação entre os residentes locais, que enxergam no fechamento do Portal Palermo o desaparecimento de um ícone social e cultural.
Conforme o calendário previsto, o Portal Palermo permanecerá aberto somente até dezembro de 2026.
Palermo é o maior e um dos bairros mais vibrantes de Buenos Aires, conhecido por sua atmosfera jovem, criativa e cosmopolita.
Palermo Ã© dividido em seis sub-bairros: Palermo Soho, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Villa Freud, Las CaÃ±itas e Palermo Chico.
O bairro combina ruas arborizadas, arquitetura charmosa e uma intensa vida cultural, com cafés, bares e discotecas.
Os Bosques de Palermo oferecem áreas verdes amplas para lazer e esporte com lagos, jardins e o famoso Rosedal, famoso por suas milhares de roseiras.
O bairro também abriga o Planetário Galileo Galilei, com sua icônica cúpula iluminada, e o Jardim Botânico Carlos Thays, um oásis verde com estufas históricas e esculturas espalhadas pelos caminhos.
Outro ponto muito procurado é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (MALBA), referência internacional por seu acervo de obras modernas e contemporâneas.
Atualmente, estima-se que Palermo tenha cerca de 250 mil habitantes. O bairro se consolidou como um dos endereços mais valorizados e desejados da capital argentina.