Estilo de Vida

Após superar câncer, ciclista percorre 12 mil km com cachorrinha: ‘Vida com propósito’

Após superar uma batalha contra um câncer agressivo, um ciclista de 40 anos tem buscado um novo sentido para a vida — e de quebra, encantado a web com isso.

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

Jefferson Delgado resolveu viajar pelo Brasil em sua bicicleta, acompanhado de sua fiel cachorra, Toddynha.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

A cadela foi resgatada das ruas dez anos antes e se tornou a parceira inseparável do ciclista nesta aventura.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

'O objetivo dessa viagem é viver a minha vida com um pouco de mais propósito', disse Jefferson em entrevista ao g1.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

A jornada da dupla começou no dia 23 de julho de 2023, partindo de Blumenau, em Santa Catarina.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Desde então, eles já acumularam uma trajeto impressionante, percorrendo mais de 12 mil km por 11 estados brasileiros.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Sua jornada ganhou milhares de seguidores — atualmente, mais de 53 mil pessoas acompanham suas aventuras pela página @ociclistaviajante.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

O ciclista dá preferência a locais onde possa extrair aprendizado com as comunidades locais, como uma passagem por Mangue Seco, um pequeno vilarejo da Bahia com cerca de 200 habitantes.

Flickr - Glauco Umbelino

A decisão de pegar a estrada veio após um diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, em 2020.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Jefferson precisou passar por um tratamento intenso e recebeu alta médica somente em maio de 2025.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Mesmo ainda em acompanhamento quando a aventura começou, Jefferson havia sido autorizado a viajar e realizar seus exames durante o trajeto.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

'Eu tinha prometido a Deus que, se eu saísse dessa situação, iria realmente viver o meu sonho, não o dos outros, e correr atrás do que eu desejo', afirmou.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Antes da doença, Jefferson trabalhava com treinamento e monitoramento de cães e passou anos sem saber o que era tirar férias.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

Para garantir o bem-estar da cachorrinha durante a jornada, a bicicleta foi totalmente adaptada.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

A companheira de quatro patas viaja com conforto e segurança, usufruindo de malas personalizadas, uma cesta com cobertura UV e um tapete gelado.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

Segundo Jefferson, eles já passaram por vários perrengues juntos, como morros íngremes, longos trechos isolados e encontros inesperados com animais silvestres.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

No entanto, esses obstáculos são compensados pela descoberta de paisagens cinematográficas, que Jefferson faz questão de registrar e compartilhar.

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

'Em 80% dos meus trechos, eu não sei onde eu vou dormir. Eu apenas acordo de manhã cedo, começo a pedalar até chegar num lugar onde eu não faço ideia de como seja e onde que eu vou ficar', contou ele.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

Ainda assim, ele afirma que tudo vale a pena: 'Para mim, essas vivências são o que mais me engrandece como pessoa, mais me traz maturidade e conhecimento. É uma troca muito rica de experiências.”

Reproduc?a?o @ociclistaviajante

“Esse, para mim, é o foco principal da viagem. E também trazer a felicidade para a minha cachorra e ver como ela é feliz, vivendo livre', concluiu.

Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante

