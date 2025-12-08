Galeria

Homem é resgatado após cair em grota e passar 4 dias comendo manga

Após passar quatro dias preso no fundo de uma grota com cerca de 50 metros de profundidade, um homem de 50 anos foi resgatado com vida em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

Por Flipar
Flickr - WilliamRobertoMiranda

Ele caiu no local no dia 22 de novembro e permaneceu ali até a tarde de 26/11, quando finalmente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros

De acordo com os militares, o homem contou que caminhava perto do túnel da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu quando perdeu o equilíbrio e despencou.

Divulgação

Para se manter vivo, o homem passou os dias se alimentando das mangas que caíam dentro da grota e bebendo da água que se acumulava no buraco.

Pixabay

O homem, cuja identidade não foi revelada, estava fraco e com vários ferimentos, porém consciente.

Wikimedia Commons/Roberto de vasconcelos

Ele foi retirado com cordas e outros equipamentos de salvamento, em operação registrada por imagens feitas pelos próprios socorristas.

Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros

A família havia informado que ele saiu de casa no sábado e não retornou; só foi localizado quando pessoas que passavam pela região o viram dentro da grota e chamaram ajuda.

Wikimedia Commons/Highwaygreen

Após ser retirado, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Paracatu.

Hospital Municipal de Paracatu - Divulgação

Às autoridades, o homem contou que havia saído para colher mangas — fruta abundante na região nesta época do ano — quando sofreu a queda acidental.

Pixabay

Apesar de ter se originado no sul da Ásia, a manga se espalhou pelo mundo, especialmente no Brasil, onde tem condições ideais para o cultivo em regiões quentes e ensolaradas.

LoggaWiggler/Pixabay

A fruta Ã© conhecida por ser rica em vitaminas A e C, fibras e antioxidantes.

Pixabay

Hoje, o Brasil estÃ¡ entre os maiores produtores e exportadores de manga, com destaque para o Vale do SÃ£o Francisco, regiÃ£o que abrange Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

Wikimedia Commons/Rasitha nellickal

A Tommy Atkins, Palmer e a Rosa são alguns dos principais tipos de manga produzidos no Brasil.

Wikimedia Commons/Fpalli

Embora tenham nomes parecidos, uma grota e uma gruta são formações naturais distintas.

jakubekr/Pixabay

A gruta é uma cavidade natural no interior de rochas, algo semelhante a uma caverna.

Wikimedia Commons/Mevrob

Costuma ser formada por processos geológicos mais longos, como dissolução de rochas calcárias, e caracteriza-se por ter espaço interno fechado, onde se podem formar estalactites e estalagmites.

Reprodução de vídeo TV Globo

Já grota costuma designar um desnível do terreno, geralmente um buraco, depressão, vala ou pequena ravina aberta na superfície, formada pela erosão ou pelo escoamento da água.

Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a

Enquanto a grota é parte da superfície e tende a ser aberta, a gruta é um ambiente subterrâneo, muitas vezes com condições próprias de temperatura, umidade e iluminação.

Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a

Veja Mais