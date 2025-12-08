Galeria

Autoridades encontram pedra preciosa gigante dentro de palácio presidencial de Madagascar

O presidente interino de Madagascar, que assumiu o poder em outubro, revelou a descoberta de uma pedra preciosa de 300 kg encontrada no palácio presidencial na capital, Antananarivo.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

A rocha escura, com fragmentos de cristal verde, é descrita como uma rara 'esmeralda em matriz'.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

Ainda será preciso uma análise especializada para determinar a qualidade do mineral embutido.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

'Ao chegarmos, descobrimos esse incrível tesouro nacional [...] Não sabemos por que ela foi trazida para cá', disse o coronel Michael Randrianirina.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

O governo declarou que o valor obtido com uma possível venda será destinado ao Tesouro de Madagascar.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo, localizada no Oceano Índico, separada do continente africano pelo Canal de Moçambique.

JialiangGao/Wikimédia Commons

Sua história geológica remonta há cerca de 160 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana, permanecendo isolada por milhões de anos.

reprodução do Flickr Silver (gioveric)

Esse isolamento deu origem a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta: cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar.

Pat Hooper/Wikimédia Commons

Estima-se que existam cerca de 10 mil espécies de plantas endêmicas, além de mais de 70 espécies de lêmures na ilha.

Marjon Besteman/Pixabay

Além disso, mais da metade da população mundial de camaleões são encontrados somente em Madagascar.

Sabine/Pixabay

O país é essencialmente rural, com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, dos quais a maioria vive em condições de subdesenvolvimento.

Agnieszka/Pixabay

A expectativa de vida na ilha é de cerca de 62 anos e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 68,9%.

Tom Turner /Wikimédia Commons

Madagascar possui uma diversidade impressionante de paisagens, indo de florestas tropicais úmidas a planaltos montanhosos, áreas áridas e savanas espinhentas.

reprodução do Flickr iambenwoody

Algumas formações rochosas também são destaque, como o famoso Tsingy de Bemaraha, com seus labirintos de pedras calcárias pontiagudas.

Reprodução/YouTube

Madagascar é o principal produtor mundial de baunilha, respondendo por cerca de 80% da produção global de alta qualidade.

Divulgação / Embrapa

A população malgaxe vem de uma mistura de ascendência malaia (indonésia) e africana, resultado de migrações que começaram há cerca de 2 mil anos.

2Photo Pots/Unsplash

Essa mistura se reflete na língua malgaxe, assim como nos costumes, na música, nas danças tradicionais e nas crenças ancestrais, como o famadihana (ou 'volta dos mortos').

Wikimedia Commons/MPMF24

Madagascar conquistou sua independência em 1960, mas desde então, sua história política tem sido bastante conturbada, com golpes militares e disputas entre grupos políticos rivais.

reprodução do Youtube Canal FRANCE 24

Em termos turísticos, a ilha oferece experiências únicas para aventureiros, incluindo trilhas e trekking em Parques Nacionais como Andasibe-Mantadia e a Reserva Ankarana.

Marcelo Delgado/Unsplash

