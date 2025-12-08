Minerais poderosos que só existem na ficção

Vibranium (Marvel Comics) – Um metal extremamente raro e poderoso, encontrado principalmente em Wakanda. A abundância desse elemento faz com que o Pantera Negra seja o super-herói maias rico dos quadrinhos.
Ele é capaz de absorver vibrações e energia cinética, sendo o material do escudo do Capitão América
Adamantium (Marvel Comics) – Outro metal fictício da Marvel, conhecido por ser praticamente indestrutível. O esqueleto e as garras de Wolverine são revestidos de adamantium.
Kryptonite (DC Comics) – Um mineral radioativo do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Ele existe em várias formas e cores, com cada uma causando efeitos diferentes
Unobtainium (filme Avatar) – Um mineral extremamente valioso e fictício, que é o principal motivo da colonização de Pandora no filme Avatar. É usado como um recurso energético.
Beskar (Star Wars) – Um metal raro e resistente encontrado no universo Star Wars, particularmente associado aos Mandalorianos.
Ele é particularmente especial na saga por ser um instrumento capaz de resistir a ataques de sabres de luz e blasters.
Energon (Transformers) – Uma substância fictícia essencial para a vida dos Transformers. É uma fonte de energia vital para essas criaturas robóticas.
Naquadah (Stargate) – Um elemento fictício da série Stargate, usado em reatores de energia e como componente essencial na construção de armas poderosas
Dilithium (Star Trek) – Um mineral fictício usado nos reatores das naves estelares para viabilizar o uso de dobra espacial.
Nth Metal (DC Comics) – Um metal fictício usado no universo da DC Comics, especialmente relacionado ao personagem Gavião Negro (Hawkman). Ele tem propriedades antigravitacionais e oferece poderes como força aumentada, cura acelerada e voo.
Phazon (Metroid) – Uma substância mutagênica e extremamente perigosa do universo Metroid. Phazon corrompe organismos, levando à mutação e ao colapso físico e mental.
Orichalcum (Mitologia e Ficção) – Um metal lendário, mencionado na história de Atlântida por Platão. Na ficção moderna, ele é frequentemente retratado como um material mágico ou altamente tecnológico.
Uru (Marvel Comics) – Um metal místico do universo Marvel, encontrado em Nidavellir. Ele é usado para forjar armas poderosas, como o martelo Mjolnir de Thor e o machado Stormbreaker.
Illudium Phosdex (Looney Tunes) – Também chamado de 'shaving cream atom', é um material fictício mencionado por Marvin, o Marciano, nos desenhos animados Looney Tunes. É tratado como um recurso raro e muito valioso em seus planos.
Mithril (O Senhor dos Anéis): Um metal leve, forte e extremamente raro encontrado nas minas de Moria. Ele é mais forte que o aço e muito mais leve, sendo utilizado para fabricar armaduras e outros itens valiosos.
Element Zero (Eezo) (Mass Effect): Um elemento raro que permite a manipulação de campos de massa e a criação de tecnologias de viagem mais rápida que a luz. O Element Zero é essencial para muitas das tecnologias avançadas no universo de 'Mass Effect'.
Tiberium (Command & Conquer): Um mineral alienígena altamente radioativo e mutagênico que se espalha rapidamente pela Terra. É a principal fonte de conflito na série de jogos 'Command & Conquer', sendo extremamente valioso, mas perigoso.
Esses minerais acrescentam profundidade e mistério aos universos em que aparecem, frequentemente sendo essenciais para a trama ou para os poderes dos personagens.