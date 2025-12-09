Versátil e acessível, tapioca conquista popularidade nas ruas do Brasil

Produzida a partir da fécula da mandioca - também chamada de goma ou polvilho -, a tapioca nasceu como um preparo simples, resultado de técnicas tradicionais de manejo da raíz desenvolvidas pelos povos originários.
Com o tempo, essa iguaria se tornou símbolo do Nordeste brasileiro e, posteriormente, conquistou todo o país, consolidando-se como uma presença comum no café da manhã de milhões de brasileiros.
Embora faça parte da cultura alimentar do Brasil desde o período colonial, a tapioca ganhou uma nova faceta nas últimas décadas.
Antes vista como um alimento típico de regiões mais quentes, ela passou a ocupar espaço em centros urbanos de diversos estados do Brasil, impulsionada tanto pela praticidade quanto pelo interesse crescente por alimentos considerados mais naturais e sem glúten.
O que antes era restrito a mercados e feiras regionais hoje se encontra nas prateleiras de supermercados, padarias
A chegada da tapioca aos carrinhos de rua foi um dos marcos desse processo. Em praticamente todas as grandes cidades brasileiras é possível encontrar barraquinhas dedicadas exclusivamente ao preparo do alimento.
Equipados com chapas quentes e recipientes repletos de recheios, esses carrinhos se tornaram parte da paisagem urbana e oferecem ao público versões que vão do tradicional ao sofisticado.
Há quem prefira a versão minimalista, apenas a massa aquecida com manteiga ou queijo coalho, mas há também quem experimente combinações mais ousadas, como creme de avelã com frutas, frango com catupiry, camarão temperado ou misturas que beiram o gourmet.
Por não conter glúten, ela também ganhou destaque entre consumidores que apresentam restrições alimentares ou que preferem evitar o trigo.
Além disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes perfis nutricionais, podendo ser extremamente calórica ou surpreendentemente leve, dependendo do recheio, faz com que a tapioca circule entre públicos variados, das pessoas que buscam perder peso às que desejam um lanche reforçado.
Muitas famílias brasileiras adotaram o hábito de consumi-la diariamente, e receitas caseiras passaram a circular com intensidade nas redes sociais, impulsionando ainda mais sua popularização.

O impacto da popularização da tapioca também se estende ao campo econômico. Para muitos trabalhadores informais, montar um carrinho de tapioca tornou-se uma oportunidade de sustento e empreendedorismo.
Outro aspecto relevante é como a tapioca conversa com a ideia de brasilidade. A mandioca é uma base de vários pratos tradicionais e representa uma herança direta da culinária indígena. Sua presença continua marcante em diferentes regiões do país.
A tapioca é um ingrediente extremamente versátil na culinária brasileira, capaz de transitar entre preparos doces e salgados com a mesma facilidade. A partir dela é possível fazer desde pudim e mingau, que aproveitam sua textura cremosa, até cuscuz e bolos, nos quais a massa ganha leveza e sabor característico.
Sorvetes e palitos coloridos de tapioca são outras guloseimas feitas a partir desse alimento.
Sua adaptabilidade permite inúmeras combinações, tornando-a presença constante em receitas simples do dia a dia e também em criações mais elaboradas.