Animais que têm destaque nas aventuras mágicas de Harry Potter

Os animais mágicos desempenham um papel fundamental na saga Harry Potter, seja como mascotes, aliados ou criaturas perigosas.

Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama.

Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.

Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.

Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.

Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.

Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.

Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta.

Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville.

Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron.

Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron.

Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão.

Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia.

O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes.

O cervo - O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família.

