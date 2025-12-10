Estilo de Vida Peculiaridades do riquixá, meio de transporte comum na Ásia Ao longo da história, um veículo movido à força humana foi bastante utilizado em países da Ásia. Entre eles, estão Índia, Japão e China, nações em que o famoso riquixá ajudava as pessoas a fazerem viagens curtas e se locomoverem pela cidade. Atualmente, esse meio de transporte ganhou novas versões com a modernidade. Por Flipar

Imagem de Richard Xu por Pixabay