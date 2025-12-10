Criadores geniais: Desenhos divertidos da dupla Hanna e Barbera

Joseph Barbera e Willian Hanna se conheceram quando trabalhavam na MGM. Eles criaram Tom e Jerry em 1940. Enorme sucesso. Fizeram 114 curtas para cinema, 13 deles indicados ao Oscar e 7 ganhando o prêmio.
Quando eles foram demitidos em 1956, a MGM acabou com a sua produção de desenhos, Hanna e Barbera resolveram fundar a sua própria empresa em 1957, contratando quase todos os demitidos da antiga empresa. Veja alguns desenhos da dupla.
Jambo e Ruivão (1957) - A primeira animação da Hanna & Barbera. Jambo (gato) era o melhor amigo de Ruivão (cachorrro) e a dupla vivia aventuras. O desenho teve 4 temporadas e 52 episódios.
Dom Pixote (1958) - Esse cachorro boa praça foi o primeiro grande sucesso dos estúdios. Ganhou um Emmy (Oscar da TV) de Melhor Animação. Foram 68 episódios distribuídos em 4 temporadas. No Brasil, foi exibido a partir de 1970. Um dos carros-chefe da extinta TV Tupi.
Zé Colmeia (1958 e 1961) - Criado em 1958, o urso malandro do Parque Yellowstone era coadjuvante de Dom Pixote. Mas agradou e ganhou série própria de 33 episódios em 1961. Depois, foi atração em dezenas de desenhos (Turma do Zé Colmeia, Ho-Ho-Límpicos..)
Pepe Legal e Babalu (1959) - Foi a vez do cavalo-xerife Pepe Legal fazer sucesso com a garotada. Enrolado que só ele, tinha um burro 'inteligente', o Babalu, para tirá-lo das trapalhadas. Foram 3 temporadas e 45 episódios.
Flintstones (1960) - Um dos grandes ícones do estúdio. Mostrava o dia a dia de Fred e Wilma Flintstone (e depois Pedrita), com Dino (dinossauro de estimação), e os amigos Barney e Betty Rubble (depois Bam-Bam). Eles viviam na Idade da Pedra mas com itens 'moderninhos'.
Os Flintstones tiveram um piloto em 1959, detonado pela crítica, mas amado pelo público. Virou uma série com 166 episódios em 6 temporadas (1960 e 1966). O sucesso permanece até hoje e gerou filmes para o cinema.
Manda-Chuva (1961) - A malandragem do gato de rua Manda-Chuva, sempre acompanhado de seus amigos, fez muito sucesso no Brasil (Manda-Chuva era dublado por Lima Duarte). Mas a série teve apenas 1 temporada com 30 episódios. Mais tarde, ele apareceu em desenhos isolados.
Os Jetsons (1962) - Essa família futurista até hoje é sucesso (os personagens estrelam hoje um comercial do Bradesco, com máscaras contra Covid). Foram 3 temporadas e 75 episódios. Depois os estúdios Hanna & Barbera aproveitaram os personagens em desenhos isolados e num filme para o cinema nos anos 80.
A série 'Os Jetsons' é considerada uma das quatro obras-primas criadas por Hanna e Barbera. Uma curiosidade: o primeiro programa colorido que a rede de TV ABC transmitiu foi 'Os Jetsons'
Jonny Quest (1964) - O garoto detetive e seu pai destoam dos desenhos mais infantis. Eles trazem uma temática juvenil. Grande sucesso de público e crítica na 1ª temporada em 1964 e 1965 (26 episódios). Mas as temporadas seguintes só foram feitas em 1986 (13 episódios) e 1996 (52 episódios).
Maguila, o Gorila (1964) - Mostra as peripécias do macaco que fica na vitrine da loja do Sr. Peebles. Volta e meia ele é comprado por alguém, mas sempre é devolvido, para desespero do dono que gasta muito dinheiro com bananas para alimentá-lo. Foram 2 temporadas e 31 episódios.
Formiga Atômica (1965) - Esta formiga que é super-herói teve apenas uma temporada com 33 episódios e, mesmo sendo menor nos EUA, fez muito sucesso no Brasil, em horário nobre da TV Globo (antes da novela das 7). Merece a citação.
Space Ghost (1966) - Este super-herói intergaláctico até hoje é um dos desenhos mais cult dos estúdios. Foram duas temporadas (67 e 68) e 42 episódios, além de uma temporada em 1981.
Hanna & Barbera venderam, em 1967, a empresa para a Taft por US$ 12 milhões (nos dias de hoje, US$ 112 milhões, ou R$ 567 milhões). Mas a H&B seguiu como subsidiária e a dupla manteve a independência de criação.
Os Herculoides (1967) - A série voltada para o público juvenil só teve 2 temporadas com 36 episódios. Nessa ficção científica, uma família vive desafios num período jurássico e tem poderes especiais e animais fantásticos. Grande sucesso nas manhãs da Globo.
Scooby-Doo (1968) - O cão medroso - mascote de um grupo de caçadores de fantasmas - é o mais famoso personagem de Hanna & Barbera, ao lado de Tom e Jerry e Flintstones. Estes três desenhos e mais os Jetsons formam o grupo das quatro obras-primas da animação dos artistas. Mas Scooby é o mais longevo.
A série tem 30 temporadas (as demais tinham, no máximo, seis) e 580 episódios. Mesmo quando H&B passou a fazer parte do grupo Warner (2001), Scooby Doo continuou a ser produzido. Disputa cabeça a cabeça com os Simpsons o título de série de animação com mais episódios na história. E contando.
Corrida Maluca (1968) - Conta as peripécias de Dick Vigarista e seu cão Motley no carro (Máquina do Mal) para atrapalhar os outros 10 concorrentes, entre eles 'Penélope Charmosa' e 'Quadrilha da Morte'. Série de sucesso. Mas só teve uma temporada e 34 episódios . Todos ganharam alguma prova, exceto Dick Vigarista.
O sucesso na Corrida Maluca levou Dick Vigarista a ganhar uma série de desenhos em 1969, o 'Máquinas Voadoras' (1 temporada, 54 episódios). Penélope Charmosa também teve sua série: 'Os Apuros de Penélope' (em 1969, 17 episódios). Penélope se metia em enrascadas e era salva pela Quadrilha da Morte.
Urso do Cabelo Duro (1971) - Urso armador que adora fugir do parque para dar um rolê com 2 amigos numa moto invisível. Sua toca tem eletrodomésticos escondidos. Teve 1 temporada com 16 episódios. Um dos últimos personagens-raiz do estúdio, que passaria a fazer remakes.
Em 1991 a Turner, que fundou o canal Cartoon Network , pagou US$ 320 milhões (hoje, US$ 800 milhões ou R$ 4 bi) pelo catálogo da H&B . Em 1996 a Turner se fundiu com a Warner. Mas Hanna e Barbera seguiram trabalhando e mantendo o nome da empresa (na foto, Os Impossíveis)
A H&B também fez desenhos aproveitando obras dos quadrinhos, como os 4 Fantásticos (Marvel, anos 60) e Superamigos (DC, anos 70). Os Smurfs (do belga Peyo, 1981, na foto) tiveram 9 temporadas e 256 episódios. Só perdem em duração para Scooby Doo.
Meninas Superpoderosas (1998) - A partir dos anos 90, o estúdio Hanna & Barbera passou a contratar criadores com potencial para os estúdios. Um deles, Craig McCracken, que criou as Meninas Superpoderosas. Um dos maiores sucessos com o selo H&B nesta reta final da empresa.
Em 2001, William Hanna morreu, A família disse que foi de causas naturais, mas ele se tratava de câncer na garganta nesta época. Tinha 90 anos. Joseph Barbera decidiu encerrar as atividades da Hanna & Barbera, mas seguiu trabalhando até 2006, quando morreu de causas naturais, aos 95 anos.
Como curiosidade, o último trabalho de Joseph Barbera foi a criação de um desenho de Tom e Jerry. Uma volta ao passado para encerrar com chave de ouro uma gloriosa história de animação.