Celebridades e TV Juliette anuncia pausa na música, mas já tem projeto em mente Juliette anunciou uma pausa na carreira musical para se dedicar ao lançamento de sua própria marca de maquiagem. Em participação no podcast Bonita de Pele, ela explicou que passou a enxergar a música como obrigação e não mais como fonte de alegria, o que motivou a decisão. Por Flipar

Instagram @juliette