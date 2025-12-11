Juliette anuncia pausa na música, mas já tem projeto em mente

A artista contou que, ao lançar seu último álbum, percebeu que estava mais pressionada e triste do que feliz, sentimento que a fez repensar o caminho profissional. 'A música é felicidade e leveza, e eu não estava assim', afirmou.
Apesar do intervalo, Juliette garantiu que pretende voltar aos palcos quando reencontrar um novo propósito. Enquanto isso, finaliza contratos de sua linha de beleza, projeto planejado há anos. Ainda não há, porém, data de lançamento.
No dia 8 de maio de 2025, aliás, Juliette sofreu um pequeno acidente ao bater o rosto em uma porta de vidro em sua casa. Apesar do susto, ela não teve ferimentos graves - apenas uma leve fratura no nariz. E que tal conhecermos mais sobre a vencedora do BBB 21?
Juliette Freire Feitosa nasceu em 3 de dezembro de 1989, em Campina Grande, Paraíba. Filha de cabeleireira e mecânico, ajudava a mãe no salão de beleza e demonstrava interesse por música e artes.
Inicialmente, Juliette ingressou no curso de Letras, mas posteriormente foi aprovada em Medicina. Optou por cursar Direito na Universidade Federal da Paraíba, formando-se em 2017. Durante a faculdade, estagiou na Defensoria Pública e em escritórios de advocacia.
Juliette enfrentou desafios desde a infância, incluindo a perda de sua irmã Julienne aos 17 anos. Sua trajetória é marcada por resiliência, estudo e trabalho árduo.
Além de advogada, Juliette trabalhava como maquiadora e era sócia do estúdio Cabine Beauty, em João Pessoa. Com a pandemia, o salão foi fechado, e ela passou a estudar para concursos públicos, visando a tornar-se delegada.
Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo 'Pipoca' do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes.
Juliette venceu o BBB 21 com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa. Recebeu mais de 570 milhões de votos na final, superando Camilla de Lucas e Fiuk.
Durante e após o BBB, Juliette tornou-se um fenômeno digital, alcançando mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Seu engajamento superou o de diversas celebridades internacionais.
Em junho de 2021, Juliette lançou o documentário 'Você Nunca Esteve Sozinha' no Globoplay. A produção em seis episódios narra sua vida antes, durante e após o BBB. O projeto oferece uma visão íntima de sua jornada e conquistas.
Após o reality, Juliette investiu na carreira musical, lançando seu primeiro EP homônimo em setembro de 2021. O trabalho quebrou recordes de pré-saves no Spotify Brasil, com 222 mil inscrições. Suas músicas mesclam ritmos nordestinos com pop contemporâneo.
Juliette colaborou com artistas renomados, como Alok e Luis Fonsi na faixa 'Un Ratito'. Também lançou músicas com Marina Sena e Israel e Rodolffo. Essas parcerias ampliaram seu alcance no cenário musical.
Em 2022, iniciou sua primeira turnê, intitulada 'Caminho', apresentando-se em diversas cidades do Brasil. Em 2023, lançou a turnê 'Ciclone', consolidando sua presença nos palcos. Seus shows são marcados por performances energéticas e conexão com o público.
Juliette tornou-se embaixadora do Globoplay e firmou contratos com marcas de destaque. Sua imagem é associada a campanhas publicitárias de beleza, moda e tecnologia.
Em dezembro de 2023, Juliette assumiu publicamente seu relacionamento com o atleta de crossfit Kaique Cerveny. O casal compartilha momentos juntos nas redes sociais, demonstrando cumplicidade.
Com uma carreira multifacetada, Juliette continua a expandir seus horizontes na música, televisão e empreendedorismo. Para muitos, ela demonstra autenticidade, empatia e representatividade nordestina