Vintage Culture transforma avião em espaço para festival

A programação começa em Campinas (foto), em São Paulo, no dia 6 de dezembro de 2025, segue para a Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 13 e se encerra em Camboriú, em Santa Catarina, no dia 17.
No mesmo evento, outra aeronave também será transformada e funcionará como pista de dança.
O palco principal do evento também será um art car. Um caminhão convertido em palco, totalmente móvel.
O festival, chamado DNA ART CAR, idealizado pelo DJ brasileiro Vintage Culture, propõe transformar veículos de grande porte em espaços artísticos e pistas de dança, difundindo a cultura dos ‘art cars’.
'Art Cars' é uma manifestação artística que consiste em converter veículos em instalações que funcionam como obras de arte, combinando criatividade, design e expressão cultural.
O movimento ganhou destaque em festivais internacionais e se tornou símbolo de liberdade artística e interação com o público. Assim, os art cars aproximam a arte do cotidiano e criam experiências visuais imersivas fora dos espaços tradicionais.
Os ingressos para o DNA ART CAR no Brasil já estão disponíveis no site oficial, e a apresentação principal ficará a cargo de Vintage Culture. A seguir, confira detalhes sobre a trajetória do DJ.
Vintage Culture, nome artístico de Lukas Rafael Hespanhol Ruiz, nascido em 7 de julho de 1993, em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, é DJ, produtor e empresário reconhecido internacionalmente na cena da house music.
Criado entre Brasil e Paraguai, começou a produzir ainda na adolescência, influenciado por CDs de hard trance trazidos por um tio. Antes de seguir carreira musical, chegou a cursar Direito em Maringá, mas abandonou o curso para se dedicar à produção eletrônica.
Em 2012, lançou suas primeiras faixas no SoundCloud e adotou o nome Vintage Culture, inspirado por referências sonoras dos anos 70 e 80.
Tornou-se conhecido por remixes que viralizaram, como “Blue Monday”, música do New Order, “Another Brick in the Wall”, do Pink Floyd, “Bete Balanço”, sucesso do Cazuza) e “Bidolibido”, da cantora Fernanda Abreu.
A partir de 2016, alcançou projeção global com faixas como “Hollywood” e com o remix de “Drinkee”, de Sofi Tukker com Slow Motion, que ganhou destaque no Beatport.
Sua carreira internacional se amplificou com “Wild Kidz”, que entrou no ranking “Global Viral” do Spotify e recebeu suporte de nomes como Oliver Heldens, EDX e Sam Feldt.
Lançou seu primeiro álbum de estúdio, Promised Land, em 2024 e conta com os singles “Come Come”, “Weak”, “Nothing Ever Changes” e “Hero”.
Também marcou presença em festivais como Lollapalooza Brasil, Tomorrowland Brasil, Rock in Rio, Electric Daisy Carnival, além de turnês pela Europa, África do Sul, Oriente Médio e Estados Unidos.
Vintage Culture figura há anos entre os maiores DJs do mundo pela DJ Magazine. Desde 2016, suas posições variaram entre o 10º e o 54º lugar, com destaque para os Top 20 conquistados em 2018, 2021, 2022 e 2023, quando alcançou sua melhor colocação, o 10º lugar. Pela mesma revista, já foi eleito DJ nº 1 do Brasil em 2016.
O DJ tem em seu canal no YouTube uma websérie chamada “On the Road”, que funciona como um minidocumentário sobre sua vida, carreira e trajetória. A produção intercala depoimentos de Vintage Culture com cenas de bastidores, apresentações, sessões de estúdio e momentos de descanso ao lado de amigos.
Ele é, ainda, fundador da gravadora e marca Só Track Boa.