Capital mundial da arte em vidro, Murano produz peças únicas com técnicas secretas

Encantadora, Murano continua a atrair o mundo com sua arte do vidro. A tradiÃ§Ã£o, mantida em segredo e transmitida de mestre a aprendiz, resiste ao tempo. Mais do que isso, seu rejuvenescimento Ã© garantido pelo turismo e o design contemporÃ¢neo. Assim, a ilha permanece como farol cultural e artÃ­stico da humanidade.