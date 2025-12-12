Ana Castela aparece com olho inchado, fãs reagem e ela explica

'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno. Por exemplo, a vilã está brigando comigo, eu só falo assim: quê? Eu só quero falar esse tantinho. Não consigo decorar nem música. Mas é difícil, atuar, fazer as coisas certas. Mas eu espero me dar bem. 'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno', descontraiu a cantora.