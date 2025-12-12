Ana Castela aparece com olho inchado, fãs reagem e ela explica

Ana Castela vive momento especial na carreira e também na vida pessoal, com o namoro com Zé Felipe, de 27 anos. Ela está sempre em evidência na mídia.
Recentemente, aliás, a Justiça de Mato Grosso rejeitou o pedido de suspensão do show da cantora, marcado para o dia 18 de setembro, em Sapezal, como parte das comemorações do aniversário do município na Região Centro-Oeste.
O pedido foi feito em uma ação popular que alegou sobrepreço no contrato de R$ 950 mil firmado com a empresa Boiadeira Music Ltda. Apesar das alegações, a Justiça indeferiu o pedido, alegando não haver provas suficientes para caracterizar irregularidade que justificassem o cancelamento do evento. Assim, ele ocorreu naturalmente.
Ana Castela vai participar de 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo. Rla salientou que fez algumas exigências à emissora: um nome diferente do dela para sua personagem e que as falas sejam curtas.
'Eu também quero entender melhor. Chegaram em mim e falaram que eu ia fazer. Falei: 'uai, vamos então'. E assim, é sério, não é uma participaçãozinha ali, não. Vou participar mesmo', disse ela, em entrevista ao portal G1.
Ana Castela, que admitiu ter dificuldades para decorar texto, mostra empolgação com sua estreia como atriz. A novela deve estrear em janeiro de 2026.
'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno. Por exemplo, a vilã está brigando comigo, eu só falo assim: quê? Eu só quero falar esse tantinho. Não consigo decorar nem música. Mas é difícil, atuar, fazer as coisas certas. Mas eu espero me dar bem. 'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno', descontraiu a cantora.
Ana Castela segue como um fenômeno nos palcos de todo o Brasil. Em 2025, ela empilha sucessos a exemplo de outros anos. Antes de “Deixa nóis Viver”, em parceria com o DJ Alok, ela engatou “Despedida”.
O single teve produção musical de Salve Malak e marcou o reencontro da Boiadeira com o rapper Xamã - eles já haviam feito parceria em “Poesia Acústica 16”.
Antes de “Despedida”, por sinal, a cantora já havia lançado outros dois singles em 2025: “Melhor Feat” e “Para Sempre”.
Ana Castela vive um momento ímpar na carreira. No fim de 2024, ela faturou seu primeiro Grammy Latino. A premiação inédita veio na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” por “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)'.
O disco “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' também rendeu a Castela o Prêmio de Música Brasileira.
Em entrevista, a cantora comentou sobre os próximos passos profissionais e a possibilidade de migrar para o pop. “Olha, eu estou pensando em fazer um álbum mais dançante, puxando para algo um pouquinho mais pop, algo mais diferente assim de Ana Castela. Eu quero mostrar o meu talento na dança também”, revelou.
Perguntada se poderia fazer algo estilo Taylor Swift, com trocas de roupas e 'eras', a cantora respondeu: “Acho isso um máximo. Tanto que a gente já pensou em fazer isso, só aqui no Brasil é mais complicado de fazer isso. Mas a gente pensa.'
Nos últimos anos, Ana Castela tornou-se um dos grandes nomes da música sertaneja. Ela está sempre entre os artistas mais ouvidos ou vistos em plataformas de áudio e vídeo. É uma das sensações do Spotify e do YouTube.
Ana Flávia Castela completou 22 anos em 16 de novembro de 2025. Ela nasceu em Amambai, em Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, tem apenas cerca de 11 mil habitantes e fica a 470 km da capital do estado, Campo Grande.
A regiÃ£o Centro-Oeste, principalmente o estado de GoiÃ¡s, Ã© a que mais escuta sertanejo no Brasil. O local Ã© rico em agricultura e pecuÃ¡ria, que sempre estiveram muito presentes na vida de Castela. Ela comeÃ§ou a cantar aos 15 anos no coral de uma igreja gospel.
Apesar da ligação com a região, Castela se mudou para o Paraná em 2020, assim como outros cantores sertanejos têm feito. Ela, porém, foi lá para estudar, com o objetivo de passar no curso de Medicina.
Inicialmente, ela escolheu a cidade de Campo Mourão. No entanto, com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, acabou se afastando dos estudos e se reaproximou da música.
No Natal de 2023, a Boiadeira anunciou a compra de uma fazenda em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, onde ela viveu. A cantora postou mensagem no Instagram dizendo que o gado já estava lá.
A ligação de Ana Castela com o ambiente rural é familiar. Entre o fim de 2020 e o início de 2021, ela passou um tempo em uma fazenda de seu avô, no Paraguai. Foi nesta época que a cantora foi convidada para gravar, com fins comerciais, a música 'Boiadeira'.
Em 2022, Castela começou a participar de programas de televisão. No período, a matogrossense conquistou seu primeiro grande grande reconhecimento, o 'Prêmio Multishow de Música Brasileira', na categoria 'Revelação do Ano'.
Ana Castela também gosta de fazer parcerias para gravações. Um dos destaques é “Covardia”, com Wesley Safadão. E 'Roça Em Mim' tem os parceiros Zé Felipe e Luan Pereira. Castela também gravou com Hungria Hip Hop, Simone Mendes, Melody , J Chris e Naiara Azevedo, entre outros.
Com as parcerias, Castela interage com outros gêneros. E ela levou o sertanejo até mesmo para o carnaval, pois criou o 'Bloquinho da Ana Castela', com o qual percorreu cidades pelo país.
A mistura de gêneros no trabalho de Ana Castela - inclusive juntando o sertanejo com funk e música eletrônica - é considerada por muitos um trunfo na carreira da Boiadeira.
Ana Castela também não deixou de lado o gosto pela música gospel. Além disso, ela se declara fã de alguns artistas. Entre eles, Marília Mendonça, Anavitória, João Gomes (foto) e Melim.
Ana Castela foi uma das artistas que participou da estreia do sertanejo no Rock in Rio em 2024, na comemoração dos 40 anos do festival. A atração foi apresentada pela icônica dupla Chitãozinho e Xororó. Além de Ana Castela, subiram ao palco como convidados Simone Mendes e Júnior Lima.
Na vida pessoal, Ana Castela teve um namoro tumultuado com o também artista sertanejo Gustavo Mioto. Em dezembro de 2024, a cantora utilizou suas redes sociais para se pronunciar aos fãs sobre o fim do relacionamento. O casal estava junto desde 2022, mas no período chegou a romper outras duas vezes.
“Nossas vidas continuam e seguimos com gratidão por tudo o que vivemos juntos. Peço compreensão, respeito e o carinho de todos que sempre me apoiaram. Agradeço por tudo”, declarou Ana Castela.